Avere mani sempre in ordine non è solo una questione di gusti ed estetica. Le mani sono una delle prime cose che si notano in una persona quando ci si presenta. Mani ben curate, smalto perfetto e senza nessuna sbeccatura dicono tanto del nostro carattere. Per questo scegliere la giusta manicure e la forma dell’unghia più adatta a noi è molto importante.

Non sempre, però, possiamo permetterci di spendere un bel po’ di soldi per andare in salone. Ma questo non significa rinunciare alle nail art più particolari anche se vogliamo risparmiare. Anche senza essere esperte si può riprodurre la manicure più amata di tutte direttamente a casa.

Colori di tendenza per l’autunno 2022

Prima di passare alla tecnica da usare, vediamo i colori più di tendenza di quest’anno. Il color nude e l’effetto baby boomer non passano mai di moda e stanno bene in ogni stagione dell’anno. Ma si sa, quando arriva l’autunno compaiono tonalità più tenui e calde come il marrone, il mattone o il melanzana.

La tendenza per questo autunno si conferma su tonalità calde, ma combinate ai colori pastello. Molto di moda anche nell’abbigliamento è, ad esempio, il color salvia, un verde delicato che dà raffinatezza. Splendido anche il color tortora, ancora meglio se combinato a un altro colore, alternandolo su alcune dita.

Per chi vuole avere mani che attirano l’attenzione c’è sicuramente l’arancione più caldo, quasi tendente al rosso. È il colore ideale su mani dalla carnagione dorata con qualche residuo di abbronzatura estiva.

Mani perfette e raffinate con questo trucco per mettere lo smalto

Una volta scelto il colore è il momento di scoprire il trucco per riprodurre una french manicure anche da sole. Ci servirà soltanto una spugnetta per cosmetici, la beauty blender, e un po’ di pellicola alimentare. Avvolgiamo la spugnetta a forma di goccia arrotondata in un po’ di pellicola alimentare. Teniamo ben tirata la pellicola, in modo che aderisca senza fare grinze, e applichiamo un po’ di smalto.

A questo punto, infiliamo l’unghia nella spugnetta pressando bene e facendo un mezzo giro, in modo da creare la famosa lunetta del french. Calibriamo a seconda dei gusti lo spessore della linea del french, più è sottile più le mani avranno un aspetto affusolato. Ripetiamo per le altre unghie e con un bastoncino cotonato eliminiamo lo smalto finito sotto l’unghia. Facciamo asciugare se è smalto normale, o mettiamo in lampada se è semipermanente e completiamo con un top coat.

Con un po’ di pratica si possono avere mani perfette e raffinate con questo trucco facilissimo da copiare. Se poi i colori tipici autunnali non fanno per noi, possiamo osare con tonalità più decise. È già da un paio di anni che moltissime donne sfoggiano colori accesi anche in autunno e inverno.

