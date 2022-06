Numerose assunzioni a tempo pieno e part time in queste aziende che cercano anche diplomati in tutta Italia

Trovare lavoro, ormai, è diventato una sfida, visto il grado di disoccupazione degli ultimi anni. Tuttavia, proprio in seguito al periodo che abbiamo attraversato della pandemia, il Governo ha messo in atto una serie di strumenti, allo scopo di risollevare il Paese dalla crisi.

Tramite il PNRR e i fondi europei, lo Stato ha dato la possibilità di incrementare le proprie vendite, attraverso l’ampliamento nel proprio settore. Questa espansione delle aziende ha generato nuovi posti di lavoro. E parliamo di cifre esorbitanti.

Giusto per citare un esempio, una delle aziende leader in Italia è alla ricerca di 25.000 risorse, da impiegare nel proprio organico. Quasi tutte le imprese più importanti nel Bel Paese stanno guardando verso il futuro. Nuovi progetti e nuovi investimenti hanno rappresentato il via alle nuove assunzioni.

Da una parte, i finanziamenti sono stati creati per far fronte alla crisi, dando l’opportunità alle aziende di incrementare il proprio operato, dall’altra per ridurre la disoccupazione.

Arrivano delle belle notizie, dunque, dal fronte lavoro, soprattutto per i diplomati.

Due negozi famosi cercano personale

Bata e Foot Locker stanno reclutando nuovo personale e vi saranno numerose assunzioni a tempo pieno e part time in queste aziende. Entrambe le attività, famose in Italia, si occupano della vendita di calzature e accessori. Le giovani donne ne saranno entusiaste.

Infatti, verranno creati nuovi punti vendita in tutta Italia. Bata, entro la fine di quest’anno, aprirà circa 15 nuovi negozi ed entro i prossimi due anni saranno in tutto 100. Foot Locker, invece, è alla ricerca di circa 180 nuovi addetti vendita, da inserire nelle sedi sparse nelle varie Regioni.

I candidati dovranno avere un minimo di esperienza nel settore, nonché avere delle qualità caratteriali importanti per il lavoro che andranno a fare. Per esempio, una buona comunicazione, una buona predisposizione verso il lavoro di squadra, nonché la capacità di relazionarsi con il pubblico.

I candidati che vorranno partecipare alla selezione, potranno inviare la domanda, esclusivamente online, nella sezione “Lavora con noi” del sito web di entrambe le aziende. Alla compilazione della domanda di partecipazione dovrà essere integrato anche il curriculum vitae.

Per conoscere ulteriori informazioni e dettagli, invitiamo a consultare i siti Internet di Foot Locker e di Bata.

Infine, sarà possibile visionare altre posizioni aperte per altri profili, nonché le sedi più vicine alla nostra abitazione.

