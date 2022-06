Dopo una vita di lavoro tassato chi non vorrebbe avere la propria pensione senza l’applicazione delle tasse? I pensionati italiani, sempre più spesso si trovano nella difficile situazione di non riuscire a far fronte alle spese basilari. Questo a causa di un assegno troppo basso e troppo tassato. La maggior parte degli italiani pensa, infatti, che l’imposizione fiscale nel nostro Paese sia troppo alta da non permette una vita serena. E decidono, arrivati alla pensione, di programmare la propria vita futura in un Paese diverso dal nostro. Ecco, quindi, 4 ottimi motivi per pagare meno IRPEF sulla pensione e andare via dall’Italia.

La Tunisia potrebbe essere una scelta vincente

Non troppo lontana dall’Italia da permettere di tornare con viaggi brevi di visita ai parenti, la Tunisia potrebbe essere il luogo ideale per trascorrere la vecchiaia. Ma molto spesso un trasferimento così radicale lontano dalla patria e dagli affetti può spaventare se non pianificato al meglio. Ma bisogna considerare che quando si medita un trasferimento all’estero alla base c’è sempre dell’insoddisfazione. Nei confronti del Governo, del Fisco, del costo della vita troppo alto, del fatto che arrivare a fine mese è sempre più difficile.

Pensare che tutti questi problemi potrebbero essere cancellati con un colpo di spugna, però, potrebbe dare il via alla decisione definitiva. E la scelta ideale potrebbe essere proprio a portata di “aereo”. La Tunisia ha un costo della vita molto basso e una normativa molto conveniente per i pensionati. In questo Paese è previsto, infatti, un abbattimento dell’imponibile fiscale dell’80%. Cosa significa? Che la tassazione sulla pensione si applicherà solo sul 20% dell’importo lasciando l’80% esentasse. Su un importo di 1.000 euro, quindi, 800 euro resteranno puliti in tasca al pensionato. E si pagheranno le tasse solo sul restante 20%.

4 ottimi motivi per pagare meno tasse sulla pensione in questo posto da sogno con clima caldo e buon cibo

I motivi per scegliere la Tunisia come meta di vita sono molteplici. Ma quelli che la rendono la meta ideale sono essenzialmente 4:

il clima in questo Paese non manca il caldo e non c’è mai freddo. L’inverno è mite e permette, di fatto, di risparmiare anche sul costo del riscaldamento;

la vicinanza dall’Italia permette a chi decide di trasferirsi di poter tornare in patria spesso. A trovare amici e parenti, o anche soltanto per rivedere posti che si amano;

il costo della vita è molto basso e questo, sommato all’imposizione minore, permetterà di vivere più serenamente;

l’ottima tassazione sulle pensione è estesa anche ai pensionati pubblici (che in molti casi sono esclusi dagli accordi bilaterali).

Trasferirsi in Tunisia, tra l’altro, non significa neanche rinunciare alla buona cucina italiana. Uno dei cibi che si mangia di più, infatti, è la pasta. Ma sarà possibile consumare anche del prelibato couscous o dolci tradizionali tunisini. E tutti a prezzi contenuti, visto la svalutazione del dinaro, moneta del luogo, è costante e proprio per questo il costo di ogni cosa è molto basso.

