Ottime notizie perché questa multinazionale in espansione assumerà 2.000 figure professionali in Italia e all’estero tra laureati

È davvero una fortuna riuscire a vincere un concorso pubblico, oppure ad essere assunto da una grande azienda. Non è facile, perché bisognerebbe superare una serie di step, ma non impossibile. Con dedizione e determinazione, riusciremo ad avere delle belle soddisfazioni, un giorno.

Per esempio, non vi è nulla di più soddisfacente di essere scelti per le nostre qualità caratteriali e professionali. Le grandi aziende, in effetti, puntano su queste. Cercano il miglior team possibile, poiché la crescita dell’azienda stessa dipende da ognuno dei suoi dipendenti.

Tramite i fondi del PNRR e dagli investimenti dei privati, molte imprese stanno guardando verso il futuro. Si stanno allargando verso nuovi orizzonti, con la consapevolezza che tutto ciò sarà ripagato. Gli investimenti verso nuovi progetti permettono, così, non solo di ampliare la propria influenza nel settore di competenza, ma anche di ridurre la disoccupazione.

È quello che è successo per la creazione del parco più grande d’Europa, alla ricerca di 3.500 risorse.

Attualmente, la questione del lavoro sta ricevendo una scossa, in senso positivo. Sono tante le imprese ad assumere nuovo personale.

RINA

Continuiamo con le ottime notizie perché questa multinazionale in espansione assumerà 2.000 risorse, che saranno divise tra il nostro Bel Paese e l’estero. La multinazionale RINA, italiana, con sede a Genova, è in continua espansione e darà lavoro a tanti laureati e figure professionali.

Per chi non la conoscesse, la multinazionale è nata allo scopo di contribuire all’innovazione e al benessere sociale, operando in diversi settori che vanno dall’energia, alle infrastrutture, alla consulenza. Trattandosi di una multinazionale, questa esercita la propria influenza su circa 70 Paesi, attraverso collaborazioni e centri specializzati.

Ebbene, la RINA recluterà nuovo personale, in aggiunta ai professionisti che operano negli uffici. Sarà di circa 1.000 persone l’organico selezionato, che opererà nelle sedi sparse in Italia, mentre altre 1.000 risorse saranno reclutate per lavorare nelle sedi estere.

I posti di lavoro riguardano i campi dell’ingegneria, dell’ispezione, dell’informatica, dall’analisi di mercato e così via. Pertanto, saranno queste le figure che potrebbero interessare all’azienda. I laureati, che corrispondono a questi profili e in cerca di lavoro, potrebbero esserne interessati.

Per avere maggiori informazioni e dettagli, consigliamo di consultare il sito web della RINA. Per presentare la propria candidatura, invece, bisogna recarsi nella sezione “Lavora con noi” e compilare la domanda online, allegando il proprio curriculum vitae.

