Novità sulla proroga Superbonus 110% fino a dicembre 2023 ma non per tutti

Il Superbonus 110% è in continuo aggiornamento da parte dell’Agenzia delle Entrate con risposte agli interpelli. Inoltre, il Decreto Legge n. 59/2021 prevede novità sulla proroga Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023 ma non per tutti.

La proroga è prevista per le persone fisiche fino al 30 dicembre 2022. Per i proprietari di edifici dalle due alle quattro unità fino al 31 dicembre 2022 ma con condizione.

La condizione è quella che entro il 30 giugno 2022 devono aver effettuato almeno il 60% del totale dei lavori.

Possono usufruire della proroga al 31 dicembre 2022 anche i condomini senza limite di avanzamento lavori. Invece per gli IACP (Istituto autonomo case popolari) sono previste due date di proroga. La prima proroga del super ecobonus al 30 giugno 2023 e il Superbonus al 31 dicembre 2023. Però, devono rispettare lo stato di avanzamento lavoro del 60% al 30 giugno 2023. Questo significa che il 60% dei lavori devono essere eseguiti entro giugno 2023.

Le proroghe suindicate sono previste all’articolo 1, comma 3 del Decreto Legge n. 59/2021. Inoltre, il Decreto prevede l’istituzione del Piano nazionale per gli investimenti complementari con l’obiettivo di integrare le risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Bisogna segnalare, che la Legge di conversione al Decreto n. 59/2021, prevede l’approvazione del Consiglio Europeo.

Inizialmente si prospettava una proroga fino al 2024, anche se l’Esecutivo aveva affermato che la proroga era possibile solo per il Superbonus e per l’Ecobonus fino al 2023. Mentre, lasciava un’incognita per l’anno 2024.

Il Decreto Legge n. 59/2021 elimina ogni dubbio e fissa le nuove date per poter fruire del Superbonus al 110% per lavori trainanti. Inoltre, se effettuati in contemporanea anche i lavori trainati possono beneficiare della detrazione al 110%.

Ricordiamo che la detrazione fiscale al 110% è divisa in cinque rate annuali di uguale importo. Ma è possibile accedere anche allo sconto in fattura o alla cessione del credito a terzi.

