Per combattere la muffa oltre ai tanti rimedi naturali che più volte abbiamo argomentato nelle nostre guide, è possibile intervenire drasticamente con sistemi antimuffa. Sembra impossibile, eppure una incredibile novità per i sistemi che eliminano la muffa perché rientrano nel Superbonus 110% e si possono detrarre interamente, a chiarirlo l’ENEA in una recente risposta. L’Enea ha aggiornato le FAQ sul suo portale e alla domanda n. 16/D del 16 maggio 2021 ha chiarito che anche sistemi antimuffa rientrano nella detrazione al 110%.

Incredibile novità per i sistemi che eliminano la muffa perché rientrano nel Superbonus 110% e si possono detrarre interamente

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico

sostenibile), chiarisce con la risposta alla FAQ del 14 maggio 2021 numero 16/D, che i sistemi di ventilazione antimuffa rientrano nelle agevolazioni del Superbonus 110%. Anche se sono associati ad un intervento di impianto di climatizzazione con termovettore ad aria e sia integrato in esso.

Nella nostra guida abbiamo esaminato come eliminare muffa e umidità riparando i danni causati, in modo che non si ripresentino più. Ma per una soluzione netta un sistema antimuffa può essere un’ottima soluzione. Inoltre, bisogna considerare che è a costo zero.

Relazione tecnica

Per beneficiare dell’agevolazione al 110%, occorre verificare alcuni aspetti tecnici, come chiarito nella risposta dell’ENEA. In effetti, bisogna verificare adeguatamente che la VMC (ventilazione meccanica controllata) sia effettivamente necessaria.

Questo significa che, bisogna controllare se questo sistema rappresenta l’unica soluzione per prevenire la formazione di muffe o condense.

Per valutare l’utilità di tale sistema, sarà necessaria la valutazione di un tecnico abilitato. Inoltre, il tecnico dovrà allegare una perizia come parte sostanziale e integrante dell’asseverazione lavoro. La relazione tecnica dovrà contenere l’effettiva sussistenza della necessità del sistema antimuffa.

Se il sistema di ventilazione meccanica è di difficile realizzo, consigliamo di consultare la nostra guida per come eliminare l’umidità dalle finestre e ottenere un’ottima impermeabilizzazione con 5 semplici passaggi