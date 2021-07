L’Agenzia delle Entrate ha fornito innumerevoli chiarimenti sulle novità Superbonus 110% su accorpamento di unità immobiliari e possibilità di Cila. I chiarimenti sono stati forniti nei recenti incontri con la stampa specializzata. L’Agenzia ha chiarito la fruizione della corretta detrazione fiscale al 110% sugli interventi previsti nel Decreto Legge n. 34/2020 all’articolo 119. Analizziamo i chiarimenti e le varie possibilità di fruire al pieno delle agevolazioni.

Novità Superbonus 110% su accorpamento di unità immobiliari e possibilità di Cila

L’Agenzia delle Entrate in particolare ha fornito chiarimenti sull’applicazione del Superbonus 110% nel caso di accorpamento di varie unità immobiliari.

In questi casi bisogna fare riferimento agli immobili esistenti all’inizio dei lavori.

Inoltre, il proprietario unico di un edificio, prima di iniziare i lavori, può effettuare il frazionamento di più unità immobiliari accatastate distintamente.

Conformità urbanistica

In tema di conformità urbanistica è intervenuto il Decreto Legge n. 77/2021 che richiama il DPR n. 380/2001 all’articolo 49. Il Decreto precisa che gli interventi realizzati senza titolo (abusivi) o in contrasto con quanto riporta il titolo, non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali.

In effetti, in questi casi non è possibile ottenere le agevolazioni fiscali della attuale normativa. Non è possibile ottenere nessuna forma di contributo o provvidenze dello Stato o enti pubblici.

Infatti, il tecnico nella Cila, che dovrà esser inviata per attivare la pratica del Superbonus 110%, dovrà attestare la legittimità dell’immobile. Quindi, dovrà indicare lo stato legittimo dello stesso. Inoltre, se non coerente rispetto allo stato autorizzato costituisce un’autodenuncia delle difformità presenti.

Da considerare anche che per effetto dell’introduzione del nuovo comma 13-ter, gli interventi oggetto della detrazione al 110%, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria. Ad eccezione di quelli relativi alla demolizione e ricostruzione edilizia.

Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Il Decreto Legge n. 77/2021, prevede che anche gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche hanno diritto al Superbonus 110%. Ma, devono essere eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti” per efficienza energetica