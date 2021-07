Combattere la polvere per tentare di mantenere la casa ordinata richiede spesso grandi sforzi. In questo articolo scopriremo il trucco vincente per eliminare la polvere quando finestre e porte sono aperte soprattutto d’estate. Infatti in questo periodo dell’anno la polvere in casa si forma velocemente e con maggiore costanza. Chi soffre di asma e allergie non ha un buon rapporto con la polverepoiché deleteria per il proprio stato di salute. Invece, molte altre persone non sopportano la presenza della polvere per ovvi motivi di pulizia della casa.

Dove si deposita la polvere

Infatti la polvere si deposita con maggiore facilità sui soprammobili. Quante volte abbiamo pulito quell’oggetto ma dopo poco ci siamo resi conto che la polvere è ritornata? Per ovviare a questo problema una casa ordinata aiuta a individuare ed eliminare subito la polvere.

Dunque non dobbiamo pensare di perdere in partenza la sfida con la polvere durante l’estate quando porte e finestre sono continuamente aperte. Infatti adottando alcuni rimedi e trucchetti casalinghi questa sfida si può vincere.

Catturare la polvere

Il rimedio che vedremo è quello più antico al mondo e sicuramente efficace. Le nostre nonne hanno più volte tagliato lenzuola vecchie per fare degli stracci. Infatti il cotone è indicato come ottimo panno cattura polvere. Ma per sfruttare al meglio le lenzuola bisogna seguire passo passo un determinato processo.

Non servono solo lenzuola vecchie ma anche un barattolo, aceto, acqua, olio di oliva e bucce di limone. Dunque prima mettere nel barattolo le bucce di limone, poi versare nel barattolo 300 ml di aceto e acqua e 2 cucchiaini di olio di oliva. Ora immergere la pezza ricavata dal lenzuolo facendo in modo che il cotone assorba tutto.

Dove non usare questo rimedio naturale

Ora il panno deve asciugare al sole per poi essere usato sulle superfici con presenza di polvere. In questo modo non solo la polvere si allontana ma addirittura scompare definitivamente. Questo rimedio naturale non deve essere usato su pietra naturale e marmo perché l’aceto potrebbe corrodere la superficie. Ora lo conoscono veramente tutti il trucco vincente per eliminare la polvere quando finestre e porte sono aperte.