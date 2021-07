L’annoso problema di macchie scure ai gomiti che comportano prurito e fastidio 

All’aspetto esteriore ci teniamo veramente tutti. Non è solo una questione di viso ma sdell’aspetto di tutto il corpo. Tra gli inestetismi meno piacevoli da vedere rientra l’annoso problema delle macchie scure ai gomiti che comportano prurito e fastidio.

Il consulto medico è sempre necessario

Onde evitare confusione, prima di spiegare alcuni rimedi naturali è bene dire che la consultazione con un dermatologo è fondamentale. I rimedi che ora illustreremo provengono da usanze familiari e non sempre sono risultati utili per togliere le macchie scure ai gomiti.

Parallelamente, però, è bene dire che i rimedi proposti non hanno mai presentato particolari controindicazioni. Invece le persone con ipersensibilità e allergie, donne in gravidanza e allattamento meglio è che evitino di ricorrere a metodi naturali.

Perché la pelle diventa scura

La formazione di macchie scure ai gomiti è riconducibile a orme di dermatosi, di ispessimento cheratinico e di desquamazione. Questa zona del corpo è spesso colpita da fenomeni simili, riconducibili anche a carenza di vitamina A e ad un’alimentazione scorretta.

Le cellule morte e impure trasformano il colore della pelle perché non traspira.

Dunque scopriamo come schiarire le macchie ai gomiti e con quali rimedi naturali. L’obiettivo di ottenere una pelle pulita e sana è alla portata di tutti ma non bisogna però farsi illusioni.

Acqua e bicarbonato

L’abbinamento di acqua e bicarbonato consente di fare una pasta da applicare ai gomiti. La leggera azione abrasiva garantisce un effetto esfoliante eliminando le cellule morte della pelle.

Inoltre il processo di schiarimento della pelle si accelera poiché il bicarbonato ha proprietà sbiancanti. Questo metodo è semplice e non richiede vuole molto tempo. Basta sfregare i gomiti per 5 minuti al giorno per un paio di volte a settimana e i miglioramenti saranno subito visibili.

Una frutta e una verdura da tenere in considerazione

Il cetriolo e il limone non sono solo buoni da mangiare ma anche utili per combattere le macchie ai gomiti. Dunque tagliare a fette il cetriolo oppure il limone e applicare direttamente nella zona della pelle macchiata. Lasciare agire per 10 minuti e risciacquare.

Chi ha provato queste soluzioni ha notato un leggero miglioramento. Dunque l’annoso problema di macchie scure ai gomiti che comportano prurito e fastidio è scomparso.