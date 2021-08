Le cimici verdi sono degli insetti molto fastidiosi, che si insinuano in casa, si attaccano al bucato e invadono l’orto. Volano indisturbate emettendo un irritante rumore e un odore veramente sgradevole. Infatti, se infastidite secernano, dalle ghiandole presenti sul torace, una sostanza poco piacevole.

Non sono dannose per l’uomo, ma sono dei veri e propri parassiti per le piante. Dunque bisogna agire per tempo ed evitare che distruggano il nostro orto. Infatti in questo precedente articolo “Non vedremo neanche più una cimice nel nostro orto grazie a questo rimedio naturale” spieghiamo come liberarci di questi parassiti ed evitare che il nostro raccolto venga distrutto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non vedremo neanche l’ombra di una cimice sul nostro bucato utilizzando questi rimedi naturali

Le cimici sono degli insetti fastidiosi, soprattutto quando si attaccano al bucato steso al sole. Spesso si mimetizzano, quindi sono anche difficili da scovare. Si annidano tra le lenzuola, si nascondono tra le pieghe dei pantaloni e delle magliette, per poi sbucare fuori all’improvviso.

Ma non vedremo neanche l’ombra di una cimice sul nostro bucato utilizzando questi rimedi naturali.

Ecco che ci viene in aiuto il sapone di Marsiglia. Infatti questo prodotto è famoso per la sua leggera azione insetticida. Possiamo lavare il nostro bucato con questo sapone, che possiede un buon profumo per noi, ma che le cimici non gradiscono. Per evitare che questi insetti entrino in casa, diluiamo il sapone di Marsiglia con l’acqua, creando un prodotto da spruzzare sul balcone e in prossimità di porte e finestre.

Il secondo rimedio da proporre è l’erba gatta. Una piccola pianta perenne aromatica che contiene nei fusti e nelle foglie una sostanza repellente per gli insetti e cimici. Possiamo, quindi, avvicinare questa pianta allo stendino dove c’è il bucato steso al sole.

Qualche altro piccolo consiglio

Le cimici verdi sono di origine asiatica e prediligono gli ambienti umidi e caldi. Sono facilmente riconoscibili per il rumore delle ali, l’odore sgradevole e per la forma schiacciata. Proprio per questa loro particolarità, riescono ad intrufolarsi facilmente nelle fessure, tra i buchi delle serrande e nei piccoli spazi delle zanzariere.

Quindi facciamo molta attenzione ai piccoli buchi e ricordiamoci sempre di chiudere le zanzariere di porte e finestre. Quando le troviamo in giro per casa, non dobbiamo assolutamente schiacciarle, perché l’odore sgradevole potrebbe invadere tutta la stanza. Ma raccogliamole e allontaniamole manualmente con delicatezza, evitando di lasciarle in prossimità delle piante.

Approfondimento

È incredibile ma basta macerare questa comunissima pianta per creare un antiparassitario naturale che protegge e rinvigorisce l’orto