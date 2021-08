Il tumore al polmone è fra i più pericolosi, ma purtroppo anche fra i più difficili da diagnosticare in tempo. Infatti, nelle fasi iniziali la malattia è spesso asintomatica. Ecco perché è importante saper riconoscere anche i segnali spesso ignorati. In particolare, attenzione perché l’anticamera del tumore al polmone può essere questo sintomo che molti scambiano per dolore muscolare.

Una pericolosa malattia

Il cancro del polmone è fra le prime cause di morte in Italia e, più in generale, in tutti i Paesi industrializzati. Basti pensare che addirittura un uomo su 10 rischia di contrarre questa malattia e uno su 11 potrebbe rischiare di morirne.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le percentuali sono inferiori per le donne: è a rischio di tumore al polmone una donna su 35, può essere letale per una donna su 45. Tuttavia, l’incidenza per quanto riguarda il sesso femminile è purtroppo in aumento. La causa principale è l’abitudine di fumare sigarette, sempre più frequente anche fra le donne.

Fortunatamente, c’è un modo piuttosto semplice per ridurre drasticamente il rischio di ammalarsi: smettere di fumare. I non fumatori sono infatti 14 volte meno a rischio di contrarre il tumore al polmone. Inoltre, è importante fare esercizio fisico e seguire una dieta sana, ricca di frutta e verdura.

Infine, attenzione ai sintomi che possono fare da campanello d’allarme.

L’anticamera del tumore al polmone potrebbe essere questo sintomo che molti scambiano per dolore muscolare

Se la spalla fa male, si tende a pensare che sia un problema di muscoli. Magari uno strappo o un colpo di freddo. Nella maggior parte dei casi, non c’è niente di cui preoccuparsi. Se, però, il dolore è persistente, può essere il caso di contattare un medico.

Come spiegano gli esperti della Fondazione Veronesi, infatti, il dolore alla spalla potrebbe essere un sintomo di tumore al polmone. Questo può succedere quando il tumore si sviluppa sull’apice polmonare, ovvero il cono superiore del polmone. In questo caso il tumore potrebbe comprimere il plesso brachiale, causando non solo dolore alla spalla, ma anche problemi di circolazione e paresi del braccio.

Attenzione, dunque, a non ignorare questi sintomi, né quelli più comunemente associati al cancro polmonare, come tosse persistente, raucedine e dolore al petto.

Approfondimento

Attenzione perché quasi tutti trascurano questo sintomo ma può essere l’anticamera di due pericolosi tumori.