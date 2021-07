Le cimici sono considerate degli insetti repellenti e fastidiosi. Si attaccano alle tende e al bucato e si intrufolano facilmente in casa.

Sono riconoscibili grazie al loro cattivo odore. Infatti se infastidite, secernano una sostanza maleodorante che fuoriesce dalle ghiandole presenti sul torace.

Non solo, sono facilmente identificabili, anche dal fastidioso rumore delle loro ali.

Le cimici sono ospiti sgraditi in casa e nel nostro orto.

Non sono dannose per l’uomo, ma sono dei veri e propri parassiti per piante e fiori.

Perché sono parassiti tanto temuti

Le cimici attaccano sia la pianta che il frutto. Praticano delle punture da cui succhiano la linfa. Queste lacerazioni, provocano delle malattie fungine e virali. Di conseguenza le piante si ammalano.

Le cimici attaccano principalmente le piante di pomodoro, peperoni e melanzane. Questi insetti rovinano irrimediabilmente anche le foglie di basilico.

Inoltre, sono acerrime nemiche delle piante da frutto.

Non vedremo neanche più una cimice nel nostro orto grazie a questo rimedio naturale

Le cimici sono degli insetti che si riproducono molto rapidamente, quindi è opportuno agire il prima possibile, per evitare danni irreparabili alle piante.

Per eliminare i parassiti delle piante, non bisogna ricorrere necessariamente a degli insetticidi chimici. Come spiegato nell’articolo È incredibile ma basta macerare questa comunissima pianta per creare un antiparassitario naturale che protegge e rinvigorisce l’orto.

Quindi anche per le cimici, possiamo utilizzare dei rimedi naturali.

Un insetticida straordinario è l’olio di Neem. Parliamo di un olio vegetale ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di Azadirachta. Da secoli utilizzato per le sue proprietà benefiche.

Basta diluire 5 gocce di questo olio in 1 litro di acqua.

Inseriamo il nostro antiparassitario in uno spruzzino e nebulizziamolo sulla pianta. Il prodotto deve essere utilizzato sempre di sera, perché l’olio di Neem è molto sensibile al calore e con i raggi del sole, potrebbe perdere le sue proprietà. Questo rimedio, può essere utilizzato per prevenire o risolvere un’infestazione già in corso.

Quindi non vedremo neanche più una cimice nel nostro orto grazie a questo rimedio naturale.