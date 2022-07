Uno di cibi più amati da gustare in estate è il pesce. In questa stagione le varietà ittiche sono tantissime e ricche di sapori. In vacanza davanti al mare gustare il pesce locale può essere un vero lusso. Ma anche chi ancora non ha avuto l’opportunità di andare in vacanza non si deve precludere questo piacere. Anche in città ci sono tante pescherie e supermercati che offrono pesce di grande qualità, anche surgelato. È vero che acquistare quando il prodotto è buono potrebbe costarci un po’ troppo.

Per questo abbiamo pensato a una ricetta che potesse essere preparata facilmente e con una spesa giusta. Una pietanza a base di pesce che potesse accompagnare una sera estiva con gli amici senza perdere molto tempo nella preparazione. Non un semplice antipasto di pesce, ma una vera e propria insalata di mare fatta con tutti i criteri dei grandi chef. Utilizzando ingredienti semplici, porteremo in tavola un piatto colorato e ricco di verdure.

Ingredienti

Per la nostra insalata di mare possiamo decidere se utilizzare del pesce surgelato oppure acquistarlo fresco. Non serviranno pesci costosi né in grandi quantità e potremo giocare sulle varietà che troviamo al prezzo migliore.

2 seppie o calamari o totani puliti;

300 g di gamberi (code) e gamberetti;

200 g di cozze e vongole;

200 g d ceci;

2 carote;

surimi (opzionale);

1 costa di sedano;

prezzemolo;

1 limone;

1 testa d’aglio;

20 g di capperi.

Non un semplice antipasto di pesce ma un’insalata di mare a pochi euro

Iniziamo lavando e pulendo le seppie o altri molluschi scelti. Sgusciamo le code di gambero se non surgelate. Prendiamo una padella ampia, versiamo 1 cucchiaio di olio e facciamo rosolare l’aglio. Dopo qualche minuto aggiungiamo le cozze o le vongole e lasciamo che si aprano a pentola chiusa. In acqua calda lessiamo i molluschi precedentemente lavati e tagliamoli in striscioline.

Sgusciamo le cozze e saltiamo in padella i gamberi. Adesso lasciamo che il pesce si raffreddi. Peliamo le carote e il sedano e facciamoli a pezzettini. In una ciotola capiente unire il pesce (cozze, vongole, seppie, surimi etc.), i ceci e la verdura. Finiamo con i capperi dissalati e il prezzemolo tritato e condiamo con sale, olio e succo di limone. Dopo aver mescolato bene, l’insalata è pronta per essere servita o conservata in frigorifero. In alcune versioni si preferisce aggiungere anche olive, altre erbe aromatiche o dei pomodorini.

Lettura consigliata

Sfizioso antipasto di mare all’italiana facile e veloce con pesto di basilico