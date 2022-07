Poco importa se si abbia un giardino o dei balconi, se si è amanti del verde si vorrà qualche bella pianta ornamentale anche dentro casa.

D’altronde creare un angolo di vegetazione in casa contribuisce a dare un tocco in più all’ambiente e all’arredo. Vi è poi da dire come le piante da interni siano sempre di tendenza nel design delle abitazioni, tanto più negli ultimi tempi.

Ovviamente non si potrà optare per qualunque pianta, ma bisognerà valutare quelle le cui esigenze sono compatibili.

Caratteristiche da ricercare

Uno dei problemi spesso affrontati nel prendere una pianta da interni è il fatto talvolta di non disporre di collocazioni molto soleggiate. Ciò ci porta, di conseguenza, a orientarci su esemplari che non ne necessitano.

Un’ulteriore selezione riguarderà naturalmente l’aspetto visivo, poiché ricercheremo una pianta rigogliosa e decorativa. Consigliabile optare per una sempreverde, di modo da poter godere del suo fogliame anche nei mesi più freddi. Date tali premesse, ideale potrebbe essere la Soleirolia.

Questa pianta sempreverde ricadente perfetta per l’interno vuole poca luce

La Soleirolia, nota anche come pianta dell’amicizia, è una pianta sempreverde tappezzante davvero graziosa. Ha piccole foglie tondeggianti solitamente verde scuro e molto fitte, a tal punto da sembrare una soffice nuvoletta. Di questa pianta esistono anche altre varietà che mutano nella colorazione del fogliame, potrebbe tendere verso colori più chiari o addirittura sul dorato e l’argentato.

Il suo fogliame cresce velocemente e altrettanto rapidamente raggiunge una buona estensione. Ciò fa sì che coltivandola in vaso le foglie vadano a riversarsi lungo i margini. Tale caratteristica la rende estremamente decorativa, tanto più se collocata in un vaso pensile. Nel caso non dovessimo disporne, potremmo creare col fai da te dei sostegni per appendere i vasi.

Nel periodo estivo la Soleirolia fiorisce, producendo dei fiorellini poco vistosi dai toni rosati.

Cura e coltivazione

La Soleirolia andrà collocata in un punto all’ombra o a mezz’ombra, infatti questa pianta sempreverde ricadente perfetta per l’interno vuole poca luce. Vi è da dire che potrà essere coltivata in realtà anche all’esterno, ma solo laddove le temperature risultassero miti. Infatti, soffre particolarmente il freddo, per questo sarebbe preferibile posizionarla dentro casa.

Naturalmente ciò non vorrà dire porla vicino a fonti di calore che potrebbero seccarla. Dunque si raccomanda di prestare attenzione sia al caldo che al freddo eccessivo.

Per quanto riguarda le annaffiature, dovranno essere costanti. Infatti, il terreno dovrà essere sempre leggermente umido. Sarà bene però dotarlo di materiale drenante per evitare ristagni.

Data la crescita veloce della pianta, importante sarà anche rinvasarla per evitare che il vaso risulti troppo stretto. Sarebbe buona norma farlo in primavera con una cadenza almeno biennale. Non richiede particolari potature, se non quelle che riguardano le parti secche. La si potrà facilmente riprodurre attraverso la divisione dei cespi.

