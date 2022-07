Avere una pelle piena di brufoli, macchie o imperfezioni può creare non pochi disagi. Molte persone si sentono in imbarazzo a causa della propria pelle e questo incide parecchio sulla loro autostima.

C’è anche chi arriva a evitare situazioni pubbliche e sociali solo per la paura di mostrare la propria pelle.

Diverse cause all’origine del problema

La presenza dei brufoli può derivare da diversi problemi. A volte emergono per colpa di squilibri e disordini ormonali, in altri casi, invece, sono la risposta del corpo a periodi pesanti o di stress.

Il nostro dermatologo può aiutarci a capire meglio la causa del problema, attraverso un’attenta analisi. Nel frattempo, però, esistono dei rimedi che possono aiutarci a risolvere il problema e a liberarcene.

Per risolvere il problema della fronte lucida, ad esempio, gli esperti consigliano di utilizzare un prodotto economico che agisce in profondità.

Molte persone, invece, si affidano ai trucchi per coprire questi inestetismi della pelle. Si ripone la speranza nel make up, coprendosi il volto con fondotinta, correttore e molto altro ancora.

Questi rimedi, però, nonostante diano una risposta immediata, non ci aiuteranno a risolvere il problema a monte. Ecco, quindi, quale trucchetto suggeriscono gli esperti per risolvere finalmente il problema dell’acne.

Ecco come eliminare i brufoli su guance, mento, fronte con 1 segreto furbo

Le zone del viso in cui si concentrano maggiormente i brufoli sono le stesse più o meno per tutti. A qualcuno compaiono sul mento, ad altri sulle guance e, ad altri ancora, riempiono la fronte.

In realtà, però, non esiste una zona dove i brufoli sono più gradevoli, anzi. Indipendentemente da dove li abbiamo, vorremmo eliminarli all’istante.

Una soluzione professionale

Il micropeeling è una tecnica attraverso cui si lavora su alcune zone del viso in maniera costante e ripetuta. Il procedimento è eseguito tutti i giorni direttamente dal paziente a casa.

Questa tecnica sarebbe molto utile non solo perché migliorerebbe lo stato dell’acne, ma eliminerebbe anche i comedoni. Oltretutto, non sarebbe per nulla aggressiva e aiuterebbe a ottenere risultati duraturi nel tempo. Ecco come eliminare i brufoli su guance, mento, fronte e altre zone del viso.

Ovviamente, prima di eseguire il trattamento, sarà necessario sottoporsi al consulto di un professionista del settore.

Altri consigli per prevenire i brufoli

In generale, per prevenire i brufoli è importante curare molto l’igiene della propria pelle. L’ideale è lavare il proprio viso tutti i giorni, con un detergente delicato e specifico per il nostro tipo di pelle.

Ricordiamo, inoltre, di evitare di stimolare la pelle con le unghie. In queste zone, infatti, possono accumularsi germi e batteri che potrebbero causare l’acne.

Infine, suggeriamo di idratare la propria pelle, sia dall’interno che dall’esterno. Oltre a bere tanta acqua, consigliamo di stendere quotidianamente sul proprio viso una crema idratante.

Anche in questo caso sarà bene scegliere un prodotto affine alla nostra pelle.

