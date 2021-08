Un’alimentazione povera di fibre o alcuni fattori ambientali possono provocare problemi nel metabolismo dei cibi e nei processi digestivi. Le difficoltà che si riscontrano frequentemente nella popolazione sono dolori addominali, stitichezza, gonfiore e senso di irritabilità. Inserendo nella propria dieta alcuni alimenti con particolari caratteristiche, l’effetto “pancia a palloncino” potrebbe diventare un lontano ricordo. Alcuni efficaci rimedi di origine fitoterapica si trovano in natura e sono estremamente efficaci. Non un integratore ma questi semi straordinari sgonfiano la pancia e svuotano perfettamente l’intestino.

I rimedi che provengono direttamente dalla natura

Per contrastare diversi problemi di salute, in alcuni casi i rimedi giungono direttamente dalla natura. Si parla in questo caso dell’impiego di piante officinali come riconosce il D. Lgs. n. 75/2018. Una delle piante che ha delle proprietà officinali molto apprezzate è lo psillio, il cui nome scientifico è Psyllium Plantago. I semi di questa pianta hanno della particolari proprietà che la rendono un eccezionale lassativo ed antinfiammatorio utile all’intestino. I suoi effetti emollienti, lassativi e lenitivi facilitano il transito delle feci a livello intestinale contrastando la ritenzione delle sostanze di scarto nel colon.

Non un integratore ma questi semi straordinari sgonfiano la pancia e svuotano perfettamente l’intestino

I semi dello psillio contengono delle mucillagini estremamente utili al transito intestinale. Esse sono dei polisaccaridi che appartengono alla famiglia delle fibre solubili che stimolano la motilità nell’intestino. Quando entrano in contatto con l’acqua, i semi del psillio aumentano di volume fino a 25-30 volte creando un gel che ammorbidisce le feci. Grazie a questo meccanismo, lo psillio è in grado di richiamare una buona quantità di liquidi nell’intestino, in particolare nel lume, favorendo i movimenti peristaltici. In tale maniera è possibile facilitare l’espulsione e l’evacuazione degli scarti riducendo il fastidioso gonfiore addominale.

Oltre all’attivazione del meccanismo di espulsione, lo psillio ha anche delle interessanti proprietà prebiotiche che migliorano la salute della flora batterica e del microbiota. Al riguardo, alcuni studi scientifici hanno confermato in che modo la salute dell’intestino, in particolare del microbiota, possa influire su alcune capacità del cervello. Un approfondimento lo abbiamo illustrato nell’articolo “Pochi sanno che per mantenere il cervello in salute è importante curare quest’organo”.

Per le dosi, i tempi e le quantità di semi di psillio da assumere è sempre raccomandabile rivolgersi al proprio medico o specialista di fiducia.

