L’artrosi è un disturbo che si presenta normalmente intorno ai 50 anni d’età e che colpisce le articolazioni, in particolare ginocchia e anche. Neppure la schiena è immune dal problema, così come le mani e i piedi.

La sua origine è di natura meccanica e ha a che fare con l’usura della cartilagine, un tessuto che ricopre le articolazioni. La cartilagine funge da vero e proprio “cuscinetto” tra le ossa, cosicché non sfreghino tra loro. Capiamo, dunque, che quando questo tessuto si riduce, è più facile che si crei attrito osseo, causando forti dolori e rigidità.

Da non confondere con l’artrosi è l’artrite, un altro problema reumatoide di natura non meccanica ma infiammatoria e probabilmente di origine autoimmune.

Per fortuna, esistono numerosi rimedi per alleviare i dolori reumatoidi, naturali e non. Tra questi, uno in particolare risulta molto utile nel contrasto all’artrosi, ma forse non tutti lo sanno.

Chi soffre di artrosi sarà felice di scoprire che questa cura naturale allevia subito i dolori

Questo rimedio è il calore, soprattutto il calore del sole dato dalla bella stagione estiva. I medici concordano, come risulta da diverse riviste specializzate, nel ritenere che le temperature elevate apportano beneficio a coloro che soffrono di artrosi, i quali mostrano evidenti segni di miglioramento. Infatti, chi soffre di artrosi sarà felice di scoprire che questa cura naturale allevia subito i dolori, ma la stessa cosa non vale quando si ha a che fare con l’artrite. In tal caso, meglio evitare le temperature troppo elevate perché si rischierebbe di aggravare l’infiammazione e creare l’effetto contrario, come spiegato in questo studio.

Di conseguenza, chi ha problemi di artrosi dovrebbe esporsi maggiormente al sole e approfittare della bella stagione. Tra un bagno al mare e un po’ di relax sotto l’ombrellone, l’estate sarà non solo rilassante ma anche inaspettatamente terapeutica.