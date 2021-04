Come abbiamo già visto in questo articolo ci sono dei gesti che potrebbero compromettere il funzionamento dei nostri elettrodomestici. Per questo motivo ogni volta in cui azioniamo una lavatrice o una lavastoviglie dobbiamo sapere cosa fare. Come funzionano e come mantenerle pulite e funzionanti.

Per esempio, non dobbiamo mai fare questa cosa, se non vogliamo rovinare l’igiene della nostra lavastoviglie.

Un gesto da evitare assolutamente

Quando maneggiamo la nostra lavastoviglie dobbiamo sempre fare molta attenzione. Se introduciamo sostanze estranee potremmo comprometterne gravemente il funzionamento. Per questo motivo, quindi, è sempre meglio evitare di introdurre aceto, bicarbonato e chi più ne ha più ne metta.

È sempre meglio usare i detergenti industriali che sono stati testati apposta per questo macchinario. Nonché usare gli anticalcare periodicamente e pulire i filtri.

In questo modo la nostra lavastoviglie sarà sempre pulita e igienizzata. E laverà anche molto meglio i nostri piatti.

Per mantenere la nostra lavastoviglie perfettamente igienica dobbiamo evitare un gesto comune quanto dannoso.

Molte persone sono solite inserire le spugnette per lavare i piatti sporche nel cestello per lavarle assieme ai piatti.

Mai fare questa cosa se non vogliamo rovinare l’igiene della nostra lavastoviglie

Questo gesto può essere molto dannoso. Infatti i germi presenti nella spugna vengono sparsi dai getti d’acqua per tutta la lavastoviglie. E potrebbero contaminare i nostri piatti e le nostre posate.

La spugna della cucina, infatti, è uno degli oggetti più sporchi della casa. E ciò in quanto milioni di germi e batteri proliferano in questo ambiente umido e caldo.

Se vogliamo lavare le spugne possiamo metterle a bollire in una pentola assieme a dell’acqua. In questo modo disinfetteremo le spugnette senza fare danni.

Ricordiamoci, quindi, di non mettere mai in lavastoviglie le spugnette, né altri oggetti sporchi che non siano i piatti e le posate. Ne va della nostra salute.