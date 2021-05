Sembra incredibile ma si potrà dire finalmente addio ai prodotti commerciali e chimici utilizzati per le pulizie domestiche. Con un solo sorprendente ingrediente si potranno risparmiare euro preziosi. Inoltre, si potrà rispettare maggiormente l’ambiente, evitando la plastica.

Quotidianamente, la Redazione è alla ricerca di trucchi e metodi facili e veloci per pulire, disinfettare, sgrassare e profumare tutti gli angoli della casa.

Ad esempio, si consigliano questi 5 trucchetti geniali e veloci per un forno sempre pulito, scrostato e profumatissimo in 5 minuti.

Per un bucato sempre fresco, pulito e profumatissimo in 1 minuto, invece, ecco 2 trucchetti semplici e veloci.

Insomma, le alternative ai classici flaconi di detergente sono molteplici.

Attenzione, però, perché non tutti sanno che per pavimenti, bucato e vetri sempre puliti, splendenti e profumati basta un solo ingrediente naturale ed economico.

Pulire tutto in una sola mossa

L’ingrediente di cui parliamo è versatile e ricco di proprietà. Utile non solo a condire i cibi ma anche a pulire la casa. Sicuramente chi si occupa di faccende domestiche avrà sentito certamente parlare dell’azione dell’aceto di mele.

Cresce sempre di più il numero di chi decide di utilizzare questo alimento per pulire e lucidare vetri e pavimenti. Oltre che per profumare e disinfettare il bucato.

Prendere un secchio e versare in parti uguali acqua calda e aceto di mele. Mescolare e con un panno morbido detergere i vetri e le finestre di casa. Basteranno due passate per eliminare lo sporco e rendere i vetri splendenti. Il metodo è ottimo anche per i pavimenti. Basterà immergere il mocio o lo straccio nel secchio con acqua e aceto di mele e in un attimo le mattonelle saranno sgrassate e profumate. Se introdotto in lavatrice, l’aceto renderà i capi lucenti e disinfettati in un solo lavaggio.

Non tutti sanno che per pavimenti, bucato e vetri sempre puliti, splendenti e profumati basta un solo ingrediente naturale ed economico, dunque, che renderà la nostra vita più semplice e meno dispendiosa.