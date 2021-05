E oggi si ritorna al rialzo dopo il sell off di ieri! Cosa è cambiato? Nulla, si continuano a fare chiacchiere sull’inflazione e i suoi pericoli. Ma poi è realmente pericolosa l’inflazione se non arriva al 2%? E intorno a questo livello? Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni/settimane, ma se i mercati ora hanno deciso di scendere, il motivo a parer nostro è solo grafico e non per ragioni collegabili all’inflazione o ad altri dati economici.

Procediamo per gradi. Oggi, i mercati azionari rimbalzano ma non convincono e domani è davvero decisivo.

Alla chiusura di contrattazione del 5 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.172

Eurostoxx Future

3.971

Ftse Mib Future

24.265

S&P 500 Index

4.167,60.

Cosa attendere dopo il rimbalzo odierno?

La nostra previsione annuale è in una fase temporale dove proietta ulteriori ritracciamenti

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 30 aprile

Le prossime date rilevanti sono il 19 maggio e poi il 22 giugno. In questi giorni attendiamo la formazione di minimi/massimi assoluti/relativi. Per il momento non abbiamo ancora visibilità su cosa potrà accadere in quelle date e quale pattern potrebbe formarsi.

I mercati azionari rimbalzano ma non convincono e domani è davvero decisivo

Di seguito la mappa operativa, la tendenza in corso e i livelli di inversione da monitorare per la giornata di giovedì:

Dax Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 6 maggio superiore a 15.348.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 6 maggio superiore a 3.993.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 6 maggio superiore a 24.355.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 5 maggio superiore a 4.210.

Se i prezzi continueranno a scendere, proiettiamo il raggiungimento dei seguenti obiettivi nelle prossime settimane:

Dax Future

14.430/13.850

Eurostoxx Future

3.727/3.643

Ftse Mib Future

22.600/21.500

S&P 500 Index

3.853/3.650.

Quale operatività è consigliata?

Mantenere posizioni short multidays sugli indici analizzati.

Si procederà per step.