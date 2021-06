Non tutti sanno che per avere dei pomodori gustosi questi devono essere piantati vicino a questa aromatica

Gli esperti la chiamano consociazione e si usa in agricoltura per fare crescere meglio le piante. E non tutti sanno che per avere dei pomodori gustosi questi devono essere piantati vicino a questa pianta aromatica.

Abbiamo visto che la pianta di basilico ama la compagnia infatti può essere piantata vicino ai pomodori. Il basilico è fantastico da piantare vicino ai pomodori perché allontana delle potenziali minacce.

Quando dunque organizziamo l’orto è importante conoscere tutte le piante che si vogliono piantare e capire bene vicino a quali possono stare, in questo modo si eviteranno disastri.

Molti si soffermano sulle stesse piante da piantare vicino ai pomodori e ci si dimentica di questa pianta che invece è molto utile. La menta e i pomodori si stanno simpatici: infatti se si ha un orto si consiglia sempre di piantare la menta vicino ai pomodori.

La menta è in grado di tenere lontana la farfalla cavolaia. Bisogna però ricordarsi di tenere lontani i pomodori da cetrioli, finocchi, patate e piselli.

La tabella delle consociazioni dell’orto

Spesso si possono avere dei dubbi su come posizionare le piante nell’orto ma non bisogna temere. Perché online si possono trovare delle vere e proprie tabelle delle consociazioni che rendono molto facile capire invece quale può stare vicino a cosa.

Quindi se si dovessero avere ulteriori dubbi in merito, basta consultare queste liste e si scoprirà che molte piante messe vicine ad altre non avranno l’esito sperato.

Aggiungiamo inoltre che la menta deve stare lontana dalla camomilla, quindi nel caso in cui si volesse piantare questa pianta possiamo metterla vicino alle carote, al sedano, ai cavoli, ai porri e alle cipolle. Ecco allora una piccola infarinatura su come organizzare l’orto e soprattutto cosa bisogna piantare vicino ai pomodori per averli sempre belli.

