Niente di più naturale: una carota. E allora ecco come e perché tutti stanno utilizzando una semplice carota come fertilizzante per le loro piante. Noi siamo abituati a coltivarla e poi a mangiarla, ma pochi sanno invece che può essere usata anche per nutrire le piante.

Addio composti chimici

È sempre preferibile usare dei composti organici invece che chimici quando si tratta di benessere, sia nostro sia delle piante. Molto spesso preferiamo prodotti cosmetici con il 98% di elementi naturali, oppure siamo sempre alla ricerca di nuovi metodi naturali per pulire la casa.

Abbiamo anche visto tantissime soluzioni fertilizzanti naturali da dare alle piante. Come ad esempio l’aceto, il bicarbonato e tanto altro. Oggi invece vediamo come realizzare un fantastico fertilizzante partendo solo da una carota. Basterà solo una carota.

Ecco come e perché tutti stanno utilizzando una semplice carota come fertilizzante per le loro piante

Creeremo un fertilizzante pieno di vitamine, proteine e potassio, in grado di alimentare le nostre piante in casa, in maggior modo durante questo periodo perché in estate le piante hanno bisogno di più sostanze e sali minerali. Infatti, le ore particolarmente calde tendono a indebolirle. E si ricorda che d’estate è importante annaffiare molto più spesso le nostre piantine.

Che ci facciamo con la carota?

Vediamo ora che fare con la carota. Prendiamo allora una sola carota, la tagliamo a rondelle come se la dovessimo cucinare, e la mettiamo in una ciotola piena d’acqua. Ora aspettiamo circa 24 ore e il giorno dopo scoliamo l’acqua all’interno di un annaffiatoio. Rimuovendo ovviamente i pezzi di carota. Ora usiamo tranquillamente l’acqua per annaffiare le nostre piante. Possiamo riutilizzare la carota rimasta per fare del sugo, oppure un’insalata o bollirla assieme ad altre carote.

Ed ecco che abbiamo creato un potente fertilizzante con una semplice carota. E le nostre piante ci ringrazieranno.

