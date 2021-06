Per dei pasti leggeri e freschi adatti all’estate e per avere la giusta energia ecco una proposta buonissima. Per fare il pieno di omega-3 possiamo preparare questa ricetta che è un po’ insolita. È ottima per tutti, soprattutto per i vegetariani vegani e per chi vuole fare una dieta detox. Vediamo come prepararla.

Ecco la ricetta vegetariana leggera e gustosa che stupirà tutti quest’estate con questa crema a base di kale avocado e mandorle

Questa crema deliziosa è una bomba di salute ed elementi nutrienti che non assorbiamo spesso. Si prepara in 10 minuti e per una dose di 4 persone ecco gli ingredienti:

40 g di purea di mandorle;

3 foglie di cavolo kale;

1 avocado ben maturo;

sale e pepe q.b.

Per prepararla sbucciamo l’avocado e laviamo bene le foglie di cavolo kale. Mischiamo tutti gli ingredienti in un blander o frullatore, e il gioco è fatto. Possiamo scegliere di aggiungere delle mandorle intere alla crema, dei dadi di tofu ma la ricetta al naturale è la migliore.

Come completare secondo i consigli dei nutrizionisti

Ecco la ricetta vegetariana leggera e gustosa che stupirà tutti quest’estate con questa crema a base di kale avocado e mandorle. Possiamo aggiungere dei gamberetti, dei bastoncini di carote, del cetriolo e anche con delle coste di sedano. Con l’accompagnamento di pane di segale o di mais non saremo neanche a rischio di eccessi di carboidrati e glutine.

Questa crema è densa e si presta benissimo da spalmare su delle fette di pane grigliato o appunto da gustare con altre verdure. Se utilizziamo la crema come aperitivo, possiamo servire come cena un piatto di frutti di mare e dei frutti come pesche, albicocche e melone in dessert.

