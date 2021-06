Spesso e volentieri molti di noi sono smemorati e quando escono di casa lasciano accesa qualche luce all’interno del proprio appartamento. Quando tornano nella propria dimora e si rendono conto dell’errore cominciano a rabbrividire pensando all’arrivo di una bolletta salata.

Oggi diamo uno spunto che può aiutare ad evitare questa situazione estremamente scocciante e che ci conduce a degli sprechi inutili. Infatti con questo incredibile metodo tutti noi possiamo tagliare drasticamente i costi sulla bolletta della luce e ridurre i consumi. Vediamo, infatti, come possiamo fare per risolvere questo genere di problema.

Tagliare i costi

Esistono molti trucchi per tagliare i costi delle bollette. Molti si sono ingegnati durante questo tempo di pandemia perché, stando molto di più in casa, i consumi delle utenze sono schizzati alle stelle.

Il primo accorgimento, sicuramente, consiste nel fare uno studio di mercato e vedere quali fornitori di energia forniscono migliori offerte in merito. Poi si può anche cercare di togliere gli elettrodomestici dalle prese oppure spegnere le ciabatte. Ma come fare se si tratta, come abbiamo detto pocanzi, di una dimenticanza persistente? Lo vediamo di seguito.

Basta installare dei sensori intelligenti che possono essere posti sia all’interno che all’esterno. In questo modo quando andiamo via, le luci si spegneranno in automatico dopo poco tempo. Così facendo possiamo andare dove vogliamo lasciando da parte ogni genere di preoccupazione. È importante evitare di mettere i sensori in posti dove potrebbero essere problematici, come ad esempio la camera da letto.

Questa soluzione, però, non è sicuramente adatta a chi possiede degli animali domestici che potrebbero attivarli inavvertitamente.

Se si decidesse di metterli negli spazi esterni si può pensare anche di collegarli ad un piccolo impianto fotovoltaico in modo da incrementare il risparmio.

Approfondimento

