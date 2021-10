Ragni e ragnatele sono da sempre un problema da risolvere in tutte le case. Sono in agguato in ogni angolo e in ogni anfratto, sul soffitto o vicino a porte e finestre. Negli ultimi anni, poi, la loro presenza pare essere addirittura aumentata. Sono insetti che provocano ribrezzo ai più e che possono creare delle vere e proprie fobie. Allontanarli dalle nostre case è tutt’altro che semplice, ma ci sono diversi rimedi naturali che possono darci una mano.

Una corretta pulizia della casa, da svolgere almeno una volta a settimana, è già di per sé un buon deterrente alla loro presenza. Talvolta, però, non basta e allora bisogna ingegnarsi per rendere loro la vita complicata. Non tutti sanno che esistono 5 modi naturali per eliminare i fastidiosi ragni da casa nostra e che bisogna persistere nell’utilizzarli. Non pensiamo che il successo si ottenga in maniera rapida. I ragni, infatti, sono insetti molto intelligenti e porranno in atto le loro contromisure.

Il primo rimedio che suggeriamo è quello di sfruttare il frutto di stagione per eccellenza dell’autunno, ovvero la castagna. Se non vogliamo utilizzare quella commestibile, possiamo munirci di quella volgarmente detta “matta” e che è facilmente ritrovabile anche in città. Il suo odore è un deterrente fortissimo per i ragni. Leggenda narra che portandone una in tasca, allontani anche i sintomi del raffreddore. Di sicuro, come spauracchio per i ragni ha un effetto più sicuro e provato. Disporla vicino a porte, finestre e armadi eviterà che possano entrare dai pertugi.

Un altro potente rimedio naturale è costituito da una miscela di acqua, aceto di mele, pepe e sapone liquido. Diluire bene il tutto e versare il contenuto in uno spruzzino. Andare a colpire principalmente gli angoli dei soffitti, e gli anfratti vicino a porte e finestre. È preferibile farlo più volte nel corso della settimana. L’odore del preparato terrà sicuramente lontano i ragni dalla nostra casa. Se vogliamo possiamo spargerlo anche sugli stipiti esterni, magari aggiungendo anche una goccia di olio d’oliva, sconsigliato in casa per non macchiare i muri.

Il terzo suggerimento è quello di utilizzare la farina fossile facilmente acquistabile nei negozi di fai da te. Preferibilmente da utilizzare all’esterno di porte e finestre, in piccolissime quantità, essa è deleteria per i ragni. Ingerendo anche solo un piccolo granello, moriranno quasi all’istante di asfissia, in quanto la farina andrà a ostruire le loro vie respiratorie. Sconsigliato il suo utilizzo all’interno delle nostre case, perché l’inalazione continua potrebbe dare dei problemi anche all’uomo. Di conseguenza, assolutamente meglio lasciarla all’aria aperta. Inoltre, essa è un deterrente formidabile anche contro le cimici.

Ultimi consigli

Il quarto rimedio è un condensato di acqua calda e succo di limone. Mescolare bene, mettere in uno spruzzino e nebulizzare abbondantemente sempre negli angoli di soffitti e porte.

Infine, l’ultimo consiglio è di utilizzare la menta. Essendo una pianta perenne, possiamo decidere di tenerne in casa dei vasetti, da posizione in più angoli. Il suo inebriante profumo, ci consentirà di raggiungere due scopi: allontanare i ragni e rendere gradevoli all’olfatto i nostri locali.