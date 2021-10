Basta uscire sul proprio balcone o giardino per accorgersi di quante cimici siano presenti in natura in questo periodo. Anzi, talvolta riescono anche ad entrare in casa.

Le cimici sono insetti totalmente innocui per l’uomo, ma possono diventare fastidiosi quando iniziano ad invadere i nostri spazi. Senza contare che possono provocare parecchi danni alle nostre piante e al nostro orto.

Ecco perché può essere utile scoprire come allontanarle definitivamente dal nostro balcone. A breve scopriremo insieme un rimedio naturale e molto economico per farle sparire. Questo metodo è così naturale che non creerà danni a questi insetti, ma si limiterà ad allontanarli dalla nostra casa.

E non avremo bisogno di insetticidi o prodotti chimici, perché basterà un unico prodotto che molti di noi hanno in bagno. Sveliamo subito di cosa si tratta.

Per allontanare le cimici dal nostro balcone basta questo ingrediente economico e naturale che abbiamo in bagno

Gli insetti sul balcone o in casa possono creare parecchio fastidio. Per prima cosa, facciamo attenzione a queste palline terrose in casa perché potrebbero essere la spia dell’invasione di questo insetto.

Per allontanare le cimici, invece, avremo bisogno di un unico prodotto. Si tratta del tea tree oil. Questo prodotto di origine naturale ha un odore molto forte e deciso, ed è utilizzato moltissimo nelle case.

Il tea tree oil, infatti, ha davvero infiniti utilizzi in casa. Può diventare un detergente per le superfici, un deodorante per ambienti, un antimuffa e persino un rimedio per alcune irritazioni della pelle. Ecco perché sono già tantissime le persone che decidono di tenerlo in casa.

Per allontanare gli insetti si utilizza così

Nel nostro caso useremo il tea tree oil per allontanare le cimici. Dovremo diluire qualche goccia di prodotto in acqua, da spruzzare poi negli angoli di casa in cui abbiamo notato gli insetti, o vicino agli stipiti.

Grazie al suo odore molto deciso, il tea tree oil allontanerà le cimici che staranno ben alla larga dalla nostra casa. Ecco perché per allontanare le cimici dal nostro balcone basta questo ingrediente economico e naturale che abbiamo in bagno, ma non è tutto. Anche le piante aromatiche sono ottime per eliminare alcuni insetti come le cimici.

Ecco le piante aromatiche più utili contro gli insetti

Le piante aromatiche più utili per questo compito sono il basilico, il rosmarino, la menta e la lavanda. In più, tra le piante elencate, si nasconde anche la pianta formidabile grazie a cui zanzare, ragni e altri insetti staranno lontani da casa nostra.