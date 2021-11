Un problema molto comune fra la popolazione è la difficoltà a digerire. Spesso questo potrebbe essere causato da vari problemi, dall’alimentazione allo stress.

Una dieta non equilibrata, ricca di grassi e cibi fritti, l’assunzione di pochi liquidi, l’abuso di alcol e fumo, potrebbero essere solo alcune delle cause scatenanti.

Tuttavia, non tutti sanno che potrebbero esserci degli alimenti che aiuterebbero a favorire la digestione.

Fra questi, abbiamo già trattato, ad esempio, il kefir che è una bevanda che aiuterebbe a riequilibrare la flora intestinale.

Però non tutti la conoscono ma questa radice antiossidante è una miniera di Vitamina C ed aiuta a digerire

Il rafano, noto anche come barbaforte, è una pianta erbacea perenne che appartiene alla famiglia delle Brassicaceae. Si tratta di una pianta commestibile che viene coltivata da febbraio e raccolta nei mesi di ottobre e novembre.

Oltre alle sue foglie, viene utilizzata in cucina anche la radice bianca che, tra l’altro, ha diverse proprietà benefiche.

La radice di rafano, infatti, contiene numerose sostanze dalle proprietà antiossidanti e detossificanti, che stimolerebbero l’attività dello stomaco e dell’intestino, favorendo la digestione.

Il rafano è utile anche in caso di infezioni batteriche e spasmi. Al suo interno infatti vi sono delle molecole che possiedono proprietà antinfiammatorie e rilassanti per i nervi.

Inoltre questa radice, oltre ad essere una fonte di beta-carotene, è anche ricca di vitamina C e potassio.

Tuttavia, anche il rafano ha alcune controindicazioni alle quali prestare attenzione.

Innanzitutto, non è un alimento adatto ai bambini con età inferiore di 4 anni, o per donne in gravidanza o in fase di allattamento. In secondo luogo, potrebbe creare qualche disagio a chi ha problemi all’apparato digerente, come infezioni, malattie infiammatorie o ulcere. Infine, se ne sconsiglia l’assunzione anche in caso di problemi renali e ipotiroidismo.

In questo senso, il rafano potrebbe interferire con l’assunzione di levotiroxina. In caso di dubbi, però, è sempre consigliato chiedere consiglio al proprio medico di fiducia.

Utilizzo in cucina della radice

La radice di rafano viene solitamente utilizzata per preparare la salsa cren, molto famosa ed apprezzata, da accompagnare a diversi piatti. Ad esempio, si sposa benissimo con carne grigliata, pesce affumicato, tartine, uova sode e tanto altro.

Per preparare questa deliziosa salsa occorrono:

250 grammi di rafano;

100 grammi di mollica di pane;

75 grammi di aceto;

olio, zucchero e sale.

Per prima cosa grattugiamo a mano il rafano, inseriamolo in una ciotola e lasciamo riposare per 30 minuti.

Dopo di che, aggiungiamo la mollica di pane tagliata a piccoli pezzi, o in alternativa il pangrattato. Dopo aver mescolato con una frusta, aggiungiamo un pizzico di sale, un cucchiaino di zucchero, l’aceto e 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva. Mescoliamo il tutto fino ad ottenere un composto cremoso.