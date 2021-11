L’inverno è ormai alle porte e le tendenze moda 2021 e 2022 continuano a far sentire la loro influenza. Difficile fare shopping senza accorgersi delle ultime proposte di stagione, posizionate in bella vista in tutte le vetrine dei negozi.

La vera novità degli ultimi anni è che la moda tende a valorizzare ogni tipo di fisico con pochi capi versatili e basic che stanno bene praticamente a tutte.

Cadono anche gli stereotipi legati all’età. Oggi le 40enni e le 50enni sono consapevoli, belle e giovanili. Una femminilità che si sposa perfettamente con la comodità e la praticità della vita quotidiana. Tutto questo, la moda lo sa e lo racconta attraverso capi chic, ma comodi e adatti ad ogni occasione.

Consigli di stile

Di seguito vedremo come vestirsi bene anche a 50 anni e proteggersi dal freddo con 1 capo invernale favoloso tornato di moda. Prima, però, ecco alcuni capi che sono di tendenza in questo periodo ed è meglio conoscere per acquisti consapevoli.

Tra le conferme di quest’autunno-inverno arrivano anche loro! Pantaloni meravigliosi che hanno fatto la storia della moda maschile e che stanno benissimo anche alle donne.

Impossibile, poi, fare a meno di questi 5 favolosi capi invernali che proteggono dal freddo, perfetti anche per le over 50.

Ecco, infine, come slanciare la figura utilizzando questi pantaloni amatissimi che sicuramente tutte abbiamo nell’armadio con 4 semplici trucchetti.

Come vestirsi bene anche a 50 anni e proteggersi dal freddo con 1 capo invernale favoloso tornato di moda

Stiamo parlando di un capospalla caldo, comodo e abbastanza largo che può essere indossato tranquillamente a qualsiasi età.

Non è una giacca e neanche una camicia, eppure questo capo è semplicissimo e sta facendo impazzire tutte. Si tratta della shacket o anche detta giacca-camicia. Sta spopolando nella tradizionale fantasia a quadri e ricorda le classiche camicie di flanella di un tempo. Tuttavia, la shacket è amatissima dalle 20enni ma anche dalle donne più adulte.

La giacca-camicia è leggermente oversize e si presenta in caldo cotone. Alcuni modelli sono imbottiti per avvolgere ancora meglio il corpo e proteggerlo dal freddo.

Nelle giornate più miti si può indossare al posto del giubbotto, ma va bene anche sotto cappotti e piumini.

Le shacket possono essere anche di lana e di similpelle. Ciò che conta è averne almeno una nel guardaroba per creare un look casual ma di classe.

Inoltre, sarà possibile acquistare dei modelli corti ma anche molto lunghi per un effetto più rilassato e pratico. Molto gettonata anche la long shacket con cintura in vita per segnare il vitino da vespa.