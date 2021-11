Quando apriamo prima il frigo, poi la dispensa, ma non sappiamo davvero cosa mangiare, possiamo sempre contare sull’aiuto di alcuni alimenti molto versatili in cucina. Un esempio fra tutti è costituito dai legumi, saporiti, nutrienti e adatti alla preparazione di tanti piatti diversi. Tra i legumi più pratici ci sono i fagioli, un alleato per i momenti in cui ci mancano le idee.

Che siano borlotti, cannellini, rossi o neri, i fagioli si sposano bene con i cibi più vari. Proponiamo qui tre idee di abbinamento dei fagioli per dei pasti completi e salutari.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ecco come abbinare i fagioli con queste 3 ricette calde, semplici ed economiche per un pasto completo e salutare

Fonte di proteine e ricchi di fibre, i fagioli sono un ingrediente sano che non può mancare nella nostra dispensa, soprattutto nella stagione fredda. Infatti, sono perfetti per preparare risotti e minestre calde.

Per ogni ricetta possiamo scegliere di usare fagioli freschi o surgelati, secchi o in scatola, ciascuno con modalità e tempi di cottura differenti. Per pasti più semplici e veloci, si consiglia di acquistare i fagioli in scatola che non necessitano di cottura, oppure di cuocerli nella pentola a pressione. Dovremmo usare di più questo modo di cucinare che aiuterebbe ad abbassare il colesterolo senza rinunciare al buon cibo.

Una volta preparati i fagioli, possiamo creare le nostre succulente ricette.

Primo, secondo e contorno a base di fagioli

Il primo abbinamento con i fagioli è un connubio perfetto che rende questo primo piatto unico e completo. Stiamo parlato del classico, semplice, ma gustoso risotto ai fagioli borlotti.

Dopo aver preparato il soffritto con cipolla e una noce di burro, aggiungere il riso arborio e tostarlo. Se abbiamo optato per i fagioli da cuocere, mettiamoli ora nel tegame col riso dopo averli lessati per 30 minuti. In caso contrario, aggiungerli verso la fine della cottura del risotto.

Unire poi il brodo a poco a poco, se disponibile si può usare anche l’acqua dove abbiamo cotto i fagioli. A cottura ultimata, togliere il tegame dal fuoco, aggiungere una noce di burro e mantecare. Infine, dare una spolverata di parmigiano grattugiato.

Per un secondo e un contorno a base di fagioli, ecco altre due ricette sfiziose

La prima è ottima per le giornate più fredde perché abbina i fagioli alla calda polenta. Basta preparare separatamente i due ingredienti principali, fagioli e polenta, ed eventualmente aggiungere a piacere sugo di pomodoro o formaggio fuso.

Infine, proponiamo un contorno autunnale a base di fagioli e zucca. Anche in questo caso, preparare separatamente i due ingredienti. Per la zucca, togliere semi e buccia e tagliare la polpa a cubetti. Conservare sia i semi sia la buccia perché facilmente riutilizzabili in cucina, permettendoci di risparmiare. Molti buttano le bucce e sbagliano perché possono essere ingredienti di una ricetta sfiziosa, colorata e sana da preparare in pochi minuti.

Aggiungere alla zucca uno scalogno a fettine, rosmarino, sale e pepe quanto basta. Versare un filo d’olio, mescolare e cuocere in forno a 220 gradi per circa 30 minuti. Unire la zucca ormai cotta ai legumi e condire con olio, limone, sale e pepe. Il nostro contorno è pronto.

Ecco come abbinare i fagioli con queste 3 ricette calde, semplici ed economiche per un pasto completo e salutare.

Approfondimento

“Questa calda minestra di riso porri e patate è facile da preparare e richiede davvero pochi ingredienti economici”