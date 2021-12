Da tempo abbiamo indicato che la scadenza del setup dell’8 dicembre poteva influenzare i movimenti dei prezzi fino alla fine di dicembre e addirittura fino alle prime settimane del nuovo anno. Oggi, il setup per il momento ferma il rialzo dei mercati azionari. Come regolarsi da ora in poi? Domani confermerà o meno il movimento odierno?

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:35 dell’8 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.684

Eurostoxx Future

4.231,5

Ftse Mib Future

26.735

S&P 500 Index

4.681,74.

Come “catalogare” questo ritracciamento?

La previsione annuale punta a ulteriori ribassi

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 3 dicembre.



Questa era la previsione per la settimana in corso

Rimbalzo inziale con massimo fra lunedì e martedì e poi nuovo ribasso fino a venerdì. Il massimo settimanale è stato già segnato entro martedì e da oggi è iniziata la discesa?

Il setup per il momento ferma il rialzo dei mercati azionari

Come regolarsi da ora in poi? Ecco i livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione:

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.369. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.509.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.137. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.187.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 26.675. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.435.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.631. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.673.

Per il momento il rimbalzo degli ultimi giorni non ha cambiato il quadro grafico e tutto dipenderà dalle chiusure settimanali.

Pertanto, ecco gli obiettivi fino a quando la tendenza non invertirà in modo duraturo al rialzo:

Dax Future

15.540 e poi 14.789.

Eurostoxx Future

4.144,5 e poi 3.880.

Ftse Mib Future

25.980 e poi 24.140.

S&P 500 Index

4.472 e poi 4.202.

Quali sono le date in cui si potrebbe assistere a delle variazioni di tendenza?

6/8 dicembre oppure settimana del 3 gennaio o 17 gennaio. Poche probabilità che questo ribasso duri oltre queste date.

Posizione di trading multidays in corso:

Flat dall’apertura odierna in attesa degli eventi.

Come si potrebbe svolgere la giornata di contrattazione di giovedì

Difficile fare una previsione attendibile.