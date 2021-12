L’alimentazione è una parte molto importante della nostra vita e del nostro benessere. Seguire una dieta bilanciata e conoscere le proprietà dei singoli cibi possono essere mosse utili per portare avanti uno stile di vita sano e salutare. Per questo è importante informarsi e allo stesso tempo confrontarsi con esperti. Per questo oggi parliamo di un minerale importantissimo per il nostro organismo e spieghiamo dove trovarlo. Non solo la banana, queste tre verdure ricchissime di potassio potrebbero allontanare stanchezza, pressione alta e tremori muscolari.

Una piccola presentazione del potassio

Il potassio è generalmente associato agli sportivi e alla funzionalità dei loro muscoli. Però è fondamentale anche per le persone che non praticano questo genere di attività fisica. Questa sostanza è utile per regolare la pressione, ma anche per aiutare la normale contrazione di tutti i muscoli, cuore compreso. Infatti quando non se assumono circa 2.000 mg al giorno, dose consigliata da Humanitas, si possono verificare delle spiacevoli conseguenze. Infatti battito cardiaco irregolare, debolezza muscolare e cambiamenti nell’umore potrebbero essere dovuti alla carenza di questo prezioso sale minerale. Per fortuna questa condizione è abbastanza rara, come anche il suo contrario. In questo caso si potrebbero però verificare aritmie e rallentamenti di tipo cardiaco.

Passiamo però agli alimenti in cui possiamo trovarlo. Nella frutta, oltre alla famosissima banana, ce n’è a bizzeffe in un altro esemplare di origine africana. Infatti pochissimi lo conoscono, ma questo prezioso frutto è quello più ricco di magnesio e potassio. Invece nel regno degli ortaggi ci sono alcune varietà che meritano particolarmente di essere prese in considerazione. Facciamo una piccola classifica da quella che ne contiene di più a quella che invece ne ha di meno:

gli spinaci sono al primo posto e in generale le verdure a foglia verde vantano una grande quantità di questo minerale. Ne hanno 558 mg ogni 100 grammi;

a ruota poi i finocchi con 414 mg;

seguono i cavoletti di Bruxelles che invece ne vantano ben 389 mg;

appena fuori dal podio ci sono i carciofi che ne contengono 370 mg per ogni etto di prodotto;

i broccoli, infine, ne hanno 316 mg.

