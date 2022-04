In primavera abbiamo voglia di evasione, di fiori e di colori. L’evasione è legata alla fine dell’inverno, siamo stati chiusi in casa per molto tempo e vogliamo ricominciare a esplorare il nostro territorio o il Mondo.

Abbiamo voglia di fiori perché, oltre a essere molto belli esteticamente, ci regalano dei profumi unici e molto graditi. I colori, infine, sono come una carezza gentile ai nostri occhi che ci da molta felicità.

Siamo fortunati, perché esiste un paesino davvero caratteristico che riassume tutte queste cose. Infatti, la lavanda e il gelsomino profumano questa meravigliosa cittadina, che è perfetta per una gita in famiglia in primavera.

Lo spettacolare borgo francese

Il paesino si chiama Mougins ed è a mezz’ora d’auto dalle frontiere italiane. Ci troviamo in Francia e specialmente in Provenza.

La provincia è quella delle Alpi marittime con capoluogo Nizza. Il territorio del comune ha un’antichissima tradizione culturale e contadina legata proprio ai fiori. Infatti, le grandi case di cosmetica e di profumi francesi comprano qui i fiori che regaleranno le loro preziose essenze.

La sapienza contadina degli abitanti di Mougins ha permesso la coltura di gelsomino e di lavanda per generazioni. Ancora oggi, nelle alture che la circondano possiamo vederne i colori e sentirne i profumi.

Tuttavia, andare a Mougins non vuol solo dire scoprire nuovi profumi ma anche tuffarsi nella gastronomia e nella cultura. Infatti, sono in molti gli spazi espositivi che hanno recentemente aperto e che propongono al visitatore mostre di fotografia o spettacoli di teatro.

In particolare, i visitatori potranno assaggiare i vari pesti di olive e altre ricette tipiche della Provenza.

La lavanda e il gelsomino profumano questa meravigliosa cittadina perfetta per una gita primaverile

Raggiungere Mougins è facilissimo perché si trova a un incrocio di strade molto importanti e frequentate e in mezzo ad altre destinazioni turistiche. Infatti, si trova a Nord di Cannes e a Sud di Grasse.

Infine, ricordiamo al Lettore che a Mougins si possono anche vistare dei resti romani, soprattutto nel quartiere Redon, il borgo provenzale fortificato. C’è persino un mulino di molti secoli e tantissime stradine di pietra con le case tipiche della zona.

Infine, Mougins è una destinazione in cui non ci sono troppi dubbi sul souvenir da comprare prima di partire. Naturalmente, un ottimo profumo o diffusore di aromi per casa.

