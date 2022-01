Sembra incredibile ma esistono almeno sei modi per fare anche tanti soldi senza lavorare

Ci sono davvero poche persone che amano seriamente il lavoro. In altre parole, tutti vorrebbero vedere il proprio conto in banca aumentare senza troppo sforzo. Certo, c’è chi ha delle sane passioni che si trasformano anche in lavoro. Tuttavia, per la grande maggioranza degli italiani questo è purtroppo solo un lontano miraggio. Infatti, tutte queste persone si devono svegliare presto la mattina e andare al lavoro.

Scelta nobile, se però decisa davvero. Se invece si tratta di un obbligo dettato dalla sopravvivenza o dalla fame, tutto il fascino del lavoro cade. Non tutto è perduto, però. In particolare, sembra incredibile ma esistono almeno sei modi per fare anche tanti soldi quasi senza lavorare.

Sondaggi online e tante altre cose

Uno dei tanti benefici della tecnologia è la creazione di nuovi posti di lavoro. In realtà, non parliamo proprio solo di posti di lavoro ma di nuovi lavori. La rete, infatti, ci mette in contatto in una maniera mai vista nella storia dell’umanità e dunque crea delle connessioni molto interessanti per gli affari.

Moltissime aziende, infatti, danno ad alcuni siti internet specializzati dei sondaggi da somministrare a eventuali clienti. Questi sondaggi sono a pagamento, tramite bonifico bancario o anche coupon. Basta registrarsi su questi siti e iscriversi alla newsletter che parte regolarmente. I sondaggi sono profilati e dunque riceveremo quelli che toccano di più la nostra classe di età e il nostro genere.

Oltre ai sondaggi, alcune aziende testano i loro prodotti inviando dei campioni dei nuovi prodotti a potenziali clienti. Sotto pagamento, gli eventuali clienti devono provare i prodotti e recensirli, anche approfonditamente. Infatti, il commento può riguardare anche il packaging, l’eventuale cambiamento del nome del prodotto e il contenuto del prodotto stesso. Per iniziare, esistono alcuni siti come Youzz, MyBeauty e Provaloora.

Inoltre, un altro lavoro molto divertente che non è proprio un lavoro è il mistery shopping. Si tratta di persone che le aziende pagano per valutare l’esposizione dei propri prodotti nelle grandi catene commerciali della grande distribuzione organizzata.

Il cliente valuta la visibilità del prodotto in questione tra gli scaffali e lo comunica all’azienda. Alcuni siti raggruppano queste offerte come Doxa e Market Force.

D’altra parte, c’è la possibilità di rivendere online dei prodotti che abbiamo in casa o possiamo affittare una stanza di casa nostra o un garage.

Infine, un sesto modo per far soldi senza lavorare è il noleggio di tantissime altre cose come la propria biciletta o la propria automobile.

