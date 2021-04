Dal sapore fresco, pungente, profumato. La menta è una pianta aromatica di origine europea già apprezzata e conosciuta dagli antichi Egizi e Romani per le sue proprietà officinali, mediche e cosmetiche. Ancora oggi se ne apprezzano le sue proprietà e non solo in cucina.

Effetti benefici della menta

La menta è una pianta composta prevalentemente da acqua, proteine, carboidrati e fibre. È ricca di ferro, potassio, magnesio, rame, manganese, fosforo e sodio. Vitamine del gruppo A, B, C D.

Ma non tutti conoscono le straordinarie proprietà benefiche di questa pianta aromatica.

a) Proprietà analgesiche. È un disinfettante naturale per alleviare i problemi alle vie respiratorie. Tosse, mal di gola, raffreddore.

b) Proprietà antisettiche e antispasmodiche. Aiuta a risolvere i problemi legati al mal di pancia, vomito nausea e problemi digestivi.

c) Proprietà tonificanti e astringenti. Purifica e rinfresca la pelle grassa.

d) Proprietà analgesiche. Grazie al mentolo riduce l’emicrania e il dolore legato alle cefalee.

Le foglie di menta sono molto utili anche in caso di punture di insetto, perché alleviano il prurito e il gonfiore.

Gli usi più comuni

Le foglie di menta sono usate in cucina per arricchire il sapore delle insalate, dei legumi e delle verdure. Usata fresca o essiccata, insaporisce i piatti di pesce. Lasciata in infusione con limone e acqua, è ottima come bevanda rinfrescante. Se strofinata sulle dita, elimina i cattivi odori di aglio, pesce, ecc.

Le tisane alla menta sono un vero e proprio toccasana naturale per il corpo. Bere questa tisana aiuta la digestione, a rilassare la muscolatura e ad alleviare il mal di gola.

Il collutorio alla menta è molto semplice da preparare in casa. Bisogna lasciare in infusione un cucchiaino di foglie essiccate con 200 ml di acqua bollente per dieci minuti. Filtrare e lasciare raffreddare. Il collutorio alla menta è un ottimo rimedio per disinfettare il cavo orale.