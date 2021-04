La cheesecake è una torta dalle origini anglosassoni, tipica della Gran Bretagna e degli Stati Uniti.

È una torta di semplice preparazione che prevede una base di biscotti secchi amalgamati con un grasso, solitamente il burro e una crema composta da un formaggio spalmabile. La cima è ricoperta da un topping o da salse dai gusti più vari.

Ecco come preparare una torta irresistibile facile e veloce, spendendo 10 euro

Oggi la vogliamo proporre in una sua variante fredda che non prevede cottura. Un dolce che può rinfrescare l’umore ed anche le giornate calde.

È una ricetta di facile preparazione, in una versione economica e soprattutto in chiave proteica, adatta anche agli amici sportivi. Senza burro, senza panna e senza mascarpone, adatta anche per una colazione in stile fit. Una torta leggerissima, semplice e veloce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Piperina & Curcuma Plus, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Cheesecake al cioccolato e granella di frutta secca

Ingredienti per la base:

250gr di fiocchi di avena

100 gr cioccolato fondente

Per la crema:

250 gr di yogurt greco (perché più compatto);

250 gr di formaggio spalmabile;

2 cucchiai di miele (facoltativo, a seconda dei gusti).

Per la decorazione:

cioccolato fondente;

granella di frutta secca, pistacchi, mandorle, nocciole a scelta.

Procedimento

In una ciotola, mettere i fiocchi di avena e sminuzzarli con il fondo di un bicchiere di vetro. In un pentolino fondere il cioccolato fondente e mescolare con i cereali. Foderare una tortiera con carta da forno da 24 cm e riporre all’interno la base di cereali, modellandola con il dorso di un cucchiaio. Riporre la tortiera in frigo per un’ora.

Preparare intanto la crema, in una ciotola mescolare il lo yogurt e il formaggio spalmabile e aggiungere il miele. Aggiungere poi il composto alla base di avena e riporre in freezer per una notte intera.

Il giorno seguente tirare fuori la torta e intanto sciogliere il cioccolato a bagnomaria per la decorazione. Versare il cioccolato a filo sulla torta creando la fantasia che si preferisce e aggiungere la granella di frutta secca.

La nostra cheesecake è pronta per essere servita.

Conservare in frigo per 3, massimo 4 giorni.

Consigli

Consigliamo di evitare di usare lo yogurt classico perché troppo liquido. Il composto per la crema può essere sostituito con gli stessi grammi di ricotta.

Per la decorazione anziché il cioccolato possiamo creare una coulis di lamponi, frutti di bosco o utilizzare della frutta a fettine con cui decorare la torta.

Dunque ecco come preparare una torta irresistibile facile e veloce, spendendo 10 euro. Se la ricetta ha stimolato l’appetito e la fantasia è possibile trovare altre ricette cliccando qui.