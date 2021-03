Il rooibos è un infuso ricavato dall’omonima pianta di origine Sudafricana che cresce solo nella regione del Cederberg. Questo arbusto è caratterizzato da foglie aghiformi e fiori gialli. Le foglie quando cominciano a seccare, assumono un tipico colore rosso. Proprio da questa caratteristica deriva il nome “rooibos” (“cespuglio rosso”). Dopo il raccolto, le foglie vengono tritate, fatte fermentare e lasciate asciugare sotto i raggi del sole.

Dall’infusione delle foglie in acqua calda, deriva una bevanda di colore rosso mogano che in Europa è conosciuta come thè rosso.

I benefici del thè rosso africano sul metabolismo

Questa bevanda ricca di sostanze antiossidanti, vitamine e minerali, non è un vero thè. Infatti non contiene né caffeina, né teina. Ha un contenuto di tannini molto basso che permette di mantenere un gusto dolce e delicato. Se si vuole dimagrire bisogna assolutamente bere questo thè dalle proprietà drenanti, per perdere peso e alleggerire il corpo.

Il rooibos è amico della dieta. Contiene pochissime calorie. Ha un effetto depurativo sul fegato e lo protegge dagli accumuli di grasso. Velocizza il metabolismo basale incrementando il consumo energetico.

I componenti diuretici contenuti, stimolano l’eliminazione della ritenzione idrica. È una bevanda ricca di potassio che favorisce l’espulsione del sodio in eccesso.

Come gustare il rooibos

Il thè rosso africano può essere gustato durante tutti i momenti della giornata. Ha proprietà tonificanti durante il giorno e rilassanti la sera. Accompagna tutte le attività. Può essere bevuto dopo un intensa attività fisica o dopo una seduta di yoga.

In commercio si trova sia sfuso che in bustine. Il rooibos può essere gustato sia caldo che freddo. Caldo, lasciato in infusione per cinque minuti. Si può aromatizzare con la cannella o con le scorze di agrumi. Freddo, lasciato raffreddare a temperatura ambiente e poi in frigo. È un’ottima bevanda dissetante.

Ecco, dunque, svelato perchè se si vuole dimagrire bisogna assolutamente bere questo thè.