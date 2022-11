Non tutti a novembre seminano sul balcone l’ortaggio che contiene più vitamina C delle arance

Con l’avvicinarsi dell’inverno purtroppo si tende a trascurare l’orto o il balcone. Eppure a novembre ci sono ancora piante da seminare, fra cui alcune ricchissime di vitamina C: proprio ciò di cui c’è bisogno per affrontare la brutta stagione.

Cosa seminare a novembre nell’orto o sul balcone

Non tutti hanno la fortuna di avere un giardino. Ma, per coltivare le proprie verdure, non per forza serve un orto: va bene anche il balcone. L’importante è non trascurarlo in inverno. Anche nei mesi più freddi, infatti, c’è la possibilità di coltivare svariati ortaggi.

In particolare, se scegliamo varietà tardive, possiamo ancora seminare le leguminose, come fagioli, piselli e ceci. Non dimentichiamo le fave, considerate fra le piante più resistenti al freddo: sono, infatti, in grado di sopravvivere anche a -6 °C.

Tra gli ortaggi che crescono bene anche in vaso ci sono poi aglio, cipolle e cavolfiore. Infine, a novembre siamo ancora in tempo per coltivare diverse varietà di insalata: lattuga, valeriana, spinaci, indivia e scarola. Ma anche una verdura a foglia verde ricchissima di vitamina C.

Non tutti a novembre seminano l’insalata ricchissima di vitamina C

Quando si pensa ai cibi più ricchi di vitamina C, solitamente vengono in mente gli agrumi. Tanto che un bicchiere di acqua e limone è spesso consigliato come rimedio naturale in inverno per fare il pieno di questo nutriente. Ma una verdura facile da coltivare sul balcone rappresenta una fonte migliore di vitamina C. Si tratta della rucola, che si può ancora seminare a novembre. Infatti, una porzione di rucola, ovvero circa una ciotola, fornisce ben 88 mg di vitamina C. A confronto, un’arancia ne contiene 75 mg.

Grazie alla vitamina C, la rucola ha interessanti proprietà antiossidanti. Inoltre, la vitamina C contribuirebbe a innalzare le barriere del sistema immunitario, a mantenere in salute i denti e le gengive, ad assorbire il ferro e a cicatrizzare le ferite. Chi semina la rucola, nell’orto o sul balcone, può dunque godere di tutti questi benefici. Ma come si coltiva questa insalata?

Gli accorgimenti per coltivare la rucola sul balcone

La rucola è resistente e poco esigente. Per questa ragione si adatta facilmente anche alla semina in vaso ed è dunque perfetta per l’orto sul balcone. Inoltre, la si può coltivare quasi tutto l’anno: infatti, la temperatura ideale per la rucola va dai 15 ai 20 gradi, ma sopravvive fino ai 5 gradi. Se la temperatura dovesse scendere sotto questa soglia, è consigliabile proteggere le piantine, per esempio con teli in tessuto non tessuto.

La rucola cresce bene anche in vasi di piccole dimensioni, ma bisogna stare attenti a lasciare il giusto spazio fra i semi: se i germogli sono troppo fitti, l’irrigazione risulta difficoltosa. Bisogna infatti sapere che il peggior nemico della rucola è il ristagno d’acqua. Meglio dunque annaffiare di frequente, ma con pochissima acqua alla volta. Oltre a ciò, la pianta non ha bisogno di particolari cure. Insomma, non tutti a novembre seminano la rucola, eppure coltivarla è davvero facile e alla portata dei principianti.

Infine, non dimentichiamo che non ci sono solo gli ortaggi. Per un balcone bello e rigoglioso anche in inverno esistono piante ornamentali che resistono alle basse temperature.