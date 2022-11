Bonus sanificazione società sportive ora vicinissimo, tutte le info sul contributo a fondo perduto

Si smuovono finalmente le acque per quel che riguarda la concessione di contributi anti Covid a fondo perduto. Quelli a favore delle società e delle associazioni sportive. E questo dopo che, il 4 novembre scorso, presso la Corte dei conti, è avvenuta la registrazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riportante la data del 3 ottobre 2022.

A darne notizia, con un’anticipazione, è stato il dipartimento dello Sport. Nel ricordare che i nuovi contributi erogabili poggiano sui finanziamenti stanziati attraverso il Dl ‘Sostegni-ter’. Per quello che, nello specifico, rappresenta a favore delle società e delle associazioni sportive un risarcimento per le spese di sanificazione che sono state sostenute per arginare la pandemia di Covid. Nel periodo che parte dall’1 febbraio del 2020 e che arriva fino al 31 marzo del 2022.

Bonus sanificazione società sportive. Finalmente è tutto pronto per i ristori

La richiesta del contributo a fondo perduto, da parte delle società e delle associazioni sportive che hanno sostenuto le spese di sanificazione nel periodo sopra indicato, dovrà essere presentata in modalità telematica. Precisamente, l’istanza dovrà essere inoltrata agli organismi sportivi affilianti. Quindi, tra l’altro, alle leghe. Oppure alle federazioni di appartenenza.

Il termine per la presentazione delle istanze per il Bonus sanificazione società sportive è pari a 30 giorni. A partire dalla data in corrispondenza della quale sul sito Internet del dipartimento dello Sport sarà pubblicato il decreto.

Qual è il ruolo degli organismi affilianti. Per la concessione dei contributi a fondo perduto

Spetterà poi agli organismi affilianti, che hanno acquisito telematicamente le istanze dei loro associati, trasmettere al dipartimento dello Sport il prospetto riepilogativo delle domande. Tutte quelle che sono pervenute e che poi sono andate a buon fine.

Cosa devono fare i beneficiari del contributo già erogato grazie al Decreto Sostegni-bis

Per il contributo a fondo perduto, a copertura delle spese di sanificazione, ci sono inoltre dei beneficiari che hanno già percepito il Bonus. Si tratta, nello specifico, dei beneficiari attraverso gli stanziamenti previsti dal Decreto ‘Sostegni-bis’.

Nonché in forza al Dpcm del 16 settembre del 2021. Per questi beneficiari, fa sapere l’Agenzia delle Entrate, ci sarà da presentare una nuova domanda. Con la somma spettante che sarà decurtata del contributo a fondo perduto già percepito.

Sul portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, è presente non solo il testo del Dpcm del 3 ottobre del 2022. Ma anche, in formato excel, il format da compilare da parte degli organismi affilianti.