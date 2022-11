Ora si mangiano tante castagne, ma ecco quali sarebbero i reali effetti sul nostro corpo

Le castagne sono il frutto autunnale e invernale per eccellenza, quello che tutti colleghiamo al periodo natalizio.

Sono una tira l’altra, perché sono deliziose, morbide e profumate. Possiamo mangiarle in accompagnamento a buonissimi vini o formaggi oppure come ingrediente nascosto di ricette dolci o salate.

Nelle stagioni in cui sono presenti al supermercato, le castagne vanno letteralmente a ruba. Visto che a molti di noi capita di mangiarle, sarebbe bene scoprire quali potrebbero essere gli effetti sul nostro fisico.

Le castagne, infatti, avrebbero importanti caratteristiche positive, che farebbero bene al nostro corpo. Scopriamo meglio pregi e difetti dei frutti più amati della stagione fredda.

Ora si mangiano tante castagne, ma pochi conoscono i benefici che ne deriverebbero

Le castagne sarebbero ricche di minerali, essenziali per stare bene. Conterrebbero, ad esempio, la riboflavina, o vitamina B2, ma anche la vitamina B1, utile soprattutto per la produzione di energia.

Questi frutti, inoltre, sarebbero particolarmente ricchi di fibre. Avrebbero anche un basso indice glicemico, ideale per contrastare i picchi glicemici nel sangue, soprattutto se cucinate coi metodi più conosciuti.

Inoltre, nelle castagne sarebbero presenti acidi grassi essenziali. Non tutti lo sanno, ma questi composti aiuterebbero la nostra salute con benefici reali.

L’acido linoleico, in particolare, sarebbe fondamentale per la nostra salute. Per questo, visto che non lo produciamo naturalmente, dovremmo integrarlo con l’alimentazione, con cibi che lo contengono, appunto.

Tra i benefici che darebbe all’organismo, infatti, l’acido linoleico favorirebbe soprattutto la crescita cellulare e la coagulazione del sangue.

Le castagne conterrebbero anche l’acido oleico, utilissimo perché aiuterebbe a controllare il colesterolo su livelli normali, diminuirebbe la pressione arteriosa e non solo. Avrebbe anche effetti antiossidanti. E questi sarebbero solo alcuni degli aspetti positivi derivati dalle castagne.

Ricetta della torta morbida con cioccolato

Visto che ora si mangiano tante castagne, potremmo provare a usarle anche per preparare una fantastica torta morbida.

Gli ingredienti che ci serviranno sono questi:

450 g di castagne;

50 g di margarina;

70 g di cioccolato al latte;

70 g di cacao amaro in polvere;

aroma di vaniglia;

50 g di zucchero a velo.

Ci serviranno delle castagne morbide, motivo per cui le bolliremo. Dovremo inciderle lateralmente e poi metterle a cuocere in abbondante acqua bollente, per circa 45 minuti. Allo scadere del tempo, le scoleremo, sbucceremo e triteremo, all’interno di un mixer.

Potremo aggiungere mezzo bicchiere di latte per ammorbidire il tutto, fino a formare una morbida purea. Trasferiremo il composto in una ciotola e poi passeremo agli altri ingredienti.

Nel frattempo, infatti, dovremo sciogliere in un pentolino la margarina, fino a liquefarla. La verseremo nelle castagne, insieme al cioccolato fondente, che avremo sciolto a bagnomaria.

Terremo un pezzo di cioccolato da parte e lo divideremo in scaglie.

Intanto mischieremo castagne, margarina e cioccolato con qualche goccia di aroma di vaniglia e con lo zucchero a velo. Alla fine aggiungeremo anche il cacao amaro, mescoleremo accuratamente il composto e lo verseremo in una pirofila, livellando bene il tutto. Metteremo tutto in frigo per almeno 3 ore e poi distribuiremo le nostre scaglie di cioccolato.