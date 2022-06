L’estate è sempre più vicina, anzi, con le temperature degli ultimi tempi sembra essere già arrivata. Per trovare un po’ di sollievo da questo caldo opprimente in tanti si rifugiano al mare o in piscina. Cosa c’è di meglio di un bel tuffo rinfrescante per sopportare l’afa sempre più crescente? Ma, come ogni anno, si ripresenta il solito problema, la fatidica prova costume. Magari durante questo inverno abbiamo un po’ esagerato con le cene fuori e ora non ci piacciamo più. Vediamo spuntare dai pantaloni quella pancetta che proprio non sopportiamo. Se durante il giorno possiamo mascherarla con l’abbigliamento, con il costume diventa complicato. Quindi, abbiamo deciso che è il momento di fare qualcosa per rimediare e rimetterci in forma.

Non temiamo la prova costume questa estate con questi facili esercizi per glutei più sodi e pancia più sgonfia

Non serve per forza andare in palestra per fare un po’ di movimento ed eseguire qualche esercizio utile. L’importante, però, è pensare al corpo come a un ingranaggio e fare attività fisica che metta in movimento tutto il corpo. Non concentriamoci solo sugli esercizi per tonificare le braccia flaccide, ad esempio. Oggi vedremo qualche esercizio anche per pancia e glutei. In totale saranno 6 esercizi, da ripetere in due serie, ma che dureranno davvero pochissimo. In poco più di 10 minuti avremo completato il nostro allenamento casalingo, senza dover andare in palestra.

Tonifichiamo la pancia

Ogni esercizio andrà eseguito per 45 secondi, con una pausa di 15 secondi tra loro. Il primo esercizio è il sit up, partiamo seduti a terra con le ginocchia piegate e le gambe leggermente divaricate. Sdraiamoci con la schiena a terra, le braccia distese in alto e risaliamo verso le ginocchia. Il secondo esercizio è il russian twist, partiamo sempre seduti a terra in posizione supina e gambe piegate. Solleviamole di qualche centimetro, dovremo formare una specie di V con busto e cosce, rimaniamo in posizione. Ora ruotiamo il busto a sinistra e a destra, accompagnando il movimento con le braccia. Infine, l’ultimo esercizio, il crunch a libro: partiamo sempre da seduti a terra e mettiamo una sedia davanti a noi. Pieghiamo le ginocchia e poi stendiamole, passando sotto ai piedi della sedia, a destra e sinistra.

Passiamo a un esercizio per i glutei, ovviamente al più temuto di tutti, lo squat, ma in versione sumo con le gambe divaricate. Procediamo poi con il ponte, ma senza sollevare la schiena da terra, muoviamo solo il bacino. Infine, a terra, in ginocchio con le gambe divaricate, sediamoci sui talloni e risaliamo.

Quindi, non temiamo la prova costume questa estate e mettiamoci subito al lavoro. Con questi esercizi da fare anche due volte a settimana vedremo subito la differenza in pochissimo tempo. L’ideale sarebbe abbinare anche un po’ di cardio per combattere ancora meglio gli effetti della sedentarietà. Volendo possiamo combinare entrambe le cose, allenando le braccia durante una camminata veloce.

Approfondimento

Prepariamoci all’estate con questi esercizi per le braccia da fare mentre camminiamo per averle meno flaccide anche a 50 anni