A causa della pandemia abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita, perché molti hanno cambiato abitudini, anche dal punto di vista lavorativo. Per diversi mesi siamo rimasti in casa isolati, scombinando tutte le attività che eravamo abituati a svolgere. Questo ha provocato anche un aumento della sedentarietà, portando a un aumento del peso o a eccessiva sedentarietà. Anche se finalmente quel momento storico è passato, potremmo aver perso certe buone abitudini, in conseguenza anche alle nuove formule di lavoro “da casa”. La diffusione dello smart working se da un lato ha agevolato molti lavoratori, ha causato l’eliminazione del tragitto casa ufficio, che ci permetteva un minimo di movimento.

Stare per molto tempo a casa potrebbe comportare una certa difficoltà a gestire il nostro piano alimentare, tra noia e stress è facile cadere in eccessive tentazioni. In più, in tanti hanno sofferto di insonnia, disturbo che alcuni si portano ancora dietro, se non abbiamo un adeguato stile quotidiano.

A 30 e 50 anni ecco quali attività dovremmo fare per favorire sonno e per mantenere il benessere fisico e mentale

Gestire il tempo che passiamo in casa è fondamentale per mantenere un generale benessere sia fisico che mentale. Se non soffriamo di particolari patologie, per sfuggire da una vita eccessivamente sedentaria sarebbe ideale seguire delle buone abitudini, efficaci soprattutto dai 18 ai 64 anni.

La lettura sarebbe una delle attività consigliate, ma anche giochi da tavola e puzzle, idee perfette da proporre ad amici, figli e nipoti. Usiamo il web in modo intelligente, ad esempio per imparare una nuova lingua, studiare uno strumento o visitare virtualmente musei e mostre.

Se siamo in smart working e passiamo molte ore seduti sulla scrivania, interrompiamo per pochi minuti per sgranchire i muscoli con una breve camminata o con dello stretching.

Svolgiamo le classiche pulizie domestiche, di giardinaggio, ordiniamo casa e prepariamo pasti genuini, così da non continuare a rimanere seduti o sdraiati.

L’allenamento fisico

Il movimento per ottenere dei benefici in termini di salute, secondo OMS, dovrebbe essere di 150 minuti a settimana, se si tratta di attività moderate. Potremo anche fare attività per 75 minuti se sono più intense.

Chi non è allenato, dovrà farlo in maniera graduale, calibrando intensità e durata degli esercizi. Quello che potremmo fare, a parte sessioni di stretching, è ad esempio ballare, camminare o correre sul posto, usare lo step, saltare con la corda. Eseguiamo dei classici esercizi per rinforzare i muscoli ma svolgiamo anche quelli per rilassarli, compresa la meditazione. A terra distesi o seduti, concentriamoci sulla respirazione e liberiamo la mente dai pensieri e dallo stress.

A 30 e 50 anni, dunque, ecco quali attività dovremmo fare per superare anche problemi di insonnia, eliminare lo stress e favorire il benessere generale del nostro fisico.

