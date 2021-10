Parliamo sempre di outfit, accessori, vestiti e scarpe di ogni genere. La moda piace a tutti, uomini e donne, e ciascuno di noi cerca di seguire le tendenze del momento. A proposito di scarpe, quando arriva l’inverno il nostro pensiero è rivolto soprattutto agli stivali. Per andare al lavoro o per un’uscita con gli amici, gli stivali sono sempre il top. D’altra parte, per una semplice passeggiata o un giro in centro, ci vengono subito in mente le classiche e intramontabili sneakers. Comode e confortevoli, ne esistono tantissimi modelli di diversi colori.

E se invece Noi della Redazione dicessimo che c’è anche dell’altro oltre agli eleganti e audaci stivali e alle sneakers sportive?

Vediamo subito a cosa ci riferiamo.

Non stivali e sneakers, ecco le scarpe dell’autunno per un look comodo e fashion

Ci riferiamo ai tronchetti, un giusto compromesso per gli indecisi, una via di mezzo perfetta in certe occasioni e assolutamente adatta ad alcuni outfit. Ma non solo, perché in base alla corporatura, i tronchetti vestono molto meglio di altri modelli.

Ad esempio, chi ha i polpacci pronunciati, spesso ha difficoltà a trovare degli stivali adatti a sé. Ecco che in questo caso dovrà cercare un’alternativa che, nella maggior parte dei casi, troverà proprio nei tronchetti. Normalmente conosciuti come stivaletti, in realtà sono una cosa diversa. Difatti, si tratta di una scarpa alta poco sopra la caviglia e con un tacco medio, più o meno sottile.

Vanno di moda specialmente in autunno e in inverno e sono disponibili in tantissimi colori, ma i più in voga restano nero e marrone.

Scopriamo come abbinarli e quali accessori vi si adattano meglio.

Abbinamenti e accessori

Non stivali e sneakers, ecco le scarpe dell’autunno per un look comodo e fashion, ma anche perfetto in ogni occasione. Che si tratti di gonne, abiti o pantaloni, i tronchetti sono incredibilmente versatili.

Poi, in base al tacco, si adatteranno meglio ad un vestito elegante o, al contrario, ad un jeans casual.

E gli accessori? Beh, l’accostamento tronchetto-giubbotto di pelle è uno dei migliori e dei più fashion che si vedono in giro.

Se li scegliamo in pelle scura, possiamo pensare anche ad una cintura dello stesso tessuto e colore. E la borsa poi, come non optare per una tracolla in pendant.

Ciò che ci tocca fare è controllare tra le vecchie confezioni di scarpe e vedere se per caso ne ritroviamo un vecchio paio. Chissà che non siamo fortunate e lo scoviamo senza che ce lo aspettassimo.