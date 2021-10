L’inverno sta arrivando e le temperature sono già improvvisamente calate. Il mese di ottobre segna ogni anno il passaggio dal clima ancora mite di settembre a quello rigido della fredda stagione.

Ed ecco allora che dobbiamo tirar fuori dai meandri dell’armadio, giacche, piumoni, cappotti e soprattutto maglioni. Capo d’abbigliamento fondamentale nei mesi invernali, il maglione diventa protagonista del nostro outfit. Dai più semplici ai più eleganti, ne esistono tantissimi modelli a seconda dell’occasione. Pensiamo ad esempio a quelli tipici del periodo natalizio che, pieni di immagini e colori, regalano un sorriso a chiunque li indossi.

I nostri esperti di moda hanno fatto importanti ricerche sui maglioni in voga durante l’inverno 2021-2022 ed ecco che cosa hanno scoperto.

Morbido e caldo il maglione top dell’inverno è un tripudio di comfort e stile

La settimana della moda ha portato in passerella degli outfit a dir poco sensazionali, dove i maglioni hanno mostrato tagli e colori nuovi e originali. Stiamo parlando in particolare del maglione maxi, da indossare anche con i leggings o i collant a come se fosse un vestitino.

Dai modelli collo alto a quelli con il cappuccio, dalla lavorazione a tricot ad altri più semplici, ciascuno è unico nel suo genere. Lana grossa e intrecci che formano quasi dei disegni, poi, rendono il maglione maxi veramente un capo immancabile questo inverno.

Partendo da Bottega Veneta sino ad arrivare a Micheal Kors, le grandi firme hanno proposto qualcosa che va assolutamente oltre le righe.

Ma, oltre ad essere bello, cos’ha di speciale questo maglione che sembra un abitino?

I vantaggi del maxi

Ha di speciale che sta bene su tutto e tutti.

Possiamo indossarlo sia di giorno che di sera, preferibilmente con degli stivali. Magari, potremmo aggiungere una cintura in vita del colore di borsa e scarpe, ma attenzione ad un dettaglio.

La cintura va bene se il maglione è molto lungo, altrimenti si rischia di accorciarlo troppo e di creare un pessimo effetto.

E poi, come sottovalutare il suo calore e la sua morbidezza. Infatti, è morbido e caldo il maglione top dell’inverno è un tripudio di comfort e stile, che nei giorni freddi aiuterà certamente il nostro look.

Comodo e molto pratico, i modelli più larghi nascondono i piccoli difetti e per questo si adattano ad ogni corpo. E poi, proprio la cintura, risalta il seno e i fianchi, donando al fisico una forma armoniosa. Insomma, diciamo che i vantaggi non mancano di certo, non resta che riporlo presto nell’armadio.