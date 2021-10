Estate e inverno sono speculari e opposti allo stesso tempo. Calda e luminosa la prima, freddo e cupo il secondo: queste loro caratteristiche si riflettono anche sull’abbigliamento e sui colori da indossare. Così, d’estate siamo soliti utilizzare maglie e abiti sgargianti, mentre in inverno il colore immancabile è sempre e solo il nero.

Talvolta alternato dal marrone, questi due dominano gli outfit da ottobre a marzo. Ma cos’è che fa del nero e del marrone i colori per eccellenza di ogni abito o accessorio che si rispetti?

La versatilità innanzitutto, dato che possiamo abbinarli a qualsiasi altra tonalità e utilizzarli in ogni occasione. L’eleganza in secondo luogo, specialmente per il nero, classico colore di tubini, décolleté e pochette che si rispettino.

L’audacia, soprattutto nel caso del marrone.

Bene, evidenziate le principali ragioni che ci fanno propendere per questi due colori, siamo sicuri che siano davvero insostituibili? Niente affatto, vediamo perché.

Eccoli finalmente i colori più cool dell’inverno che sostituiscono i monotoni nero e marrone

Non nero e marrone, ma questi due sostituti spopoleranno il prossimo inverno 2021-2022: blu e grigio chiaro.

Colore del cielo di notte, il blu in realtà è perfetto in ogni stagione e si abbina proprio a tutto. Con il beige, il marrone, l’azzurro, il rosso ed in particolare con il grigio.

Due tonalità sobrie ed eleganti, che spezzano la monotonia dei classici colori invernali con un tocco di originalità e non solo. Prendiamo ad esempio il grigio chiaro: in quanto (relativamente) vicino al bianco, potrebbe sembrare obsoleto rispetto ai tradizionali colori invernali.

È proprio questa la sua particolarità, che rende speciale un outfit cupo donandogli una certa luminosità. E il blu invece? Non è solo il colore del cielo, ma anche del mare, che infonde serenità a chiunque lo ammiri.

Difatti, secondo la cromoterapia il blu evoca pace e tranquillità, proprio come la vista del mare o del cielo.

Possibili abbinamenti

Si è sempre detto che nero e blu non vadano d’accordo, ma noi avremmo qualcosa da ridire in merito. Tuttavia, nel tentativo di allontanare il più possibile il nero dal nostro armadio, oggi opteremo per qualcosa di diverso. Un abito del colore della notte non può che abbinarsi a delle scarpe della stessa tonalità. Anche il beige ed il color caramello si adattano perfettamente, così come il grigio sia chiaro che scuro. Proprio l’abbinamento tra blu e grigio chiaro ha un fascino particolare, estremamente raffinato e di classe.

Eccoli finalmente i colori più cool dell’inverno che sostituiscono i monotoni nero e marrone, da usare singolarmente ma anche insieme per un risultato incredibilmente chic.