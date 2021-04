Il risparmio sulle bollette è un obiettivo molto importante, soprattutto in questo momento. A volte non è difficile rendersi conto che anche per quanto riguarda la luce, il gas e l’acqua si continuano a fare errori. Semplicemente perché non si pensa ai gesti che si fanno quotidianamente. Con tutte le cose a cui pensare non si conoscono bene le vere azioni da compiere per risparmiare. Andiamo a vedere come non sprecheremo più soldi per la bolletta inutilmente con questo schema geniale che ci farà risparmiare.

Rompigetto

Abitualmente si apre e si chiude un rubinetto, sono azioni abituali che si compiono senza stare troppo a pensare. Ma quante volte durante il giorno si compie questo gesto? Per risparmiare si deve partire proprio da qui. Quale potrebbe essere la soluzione? Se si applica un rompigetto al rubinetto si produce un cospicuo risparmio in una famiglia di tre persone di circa 6.000 litri d’acqua in un anno.

Chiudere il rubinetto

Farsi la barba, lavarsi i denti sono azioni abituali durante le quali l’acqua scorre senza essere utilizzata. Se si facesse attenzione a chiudere il rubinetto e usarla solo quando serve potremmo risparmiare circa 2.500 litri d’acqua per persona all’anno. Un altro rimedio allo spreco consiste nel fare attenzione che il rubinetto non goccioli. Un piccolo guasto può far sprecare molta acqua e di conseguenza aggravare la bolletta. Aggiustare il rubinetto o un water che perde evita ulteriori dispendi d’acqua e di soldi.

Cassetta di scarico

Quello che si deve sapere è che le normali cassette di scarico del water hanno una capacità di 12 litri. Ad ogni scarico vengono rilasciati. Ci sono in commercio nei negozi di idraulica sistemi più razionali che rilasciano solo l’acqua che serve. Sono a manovella o in altri modelli. In questo modo invece di 12 litri ogni volta potremo scegliere tra i 6 e i 12 litri da far erogare dalla cassetta di scarico.

Non sprecheremo più soldi per la bolletta inutilmente con questo schema geniale che ci farà risparmiare

Quando si fa la doccia l’acqua non deve cadere senza tregua ma solo il tempo che serve per fare una bella doccia calda. Le verdure che devono essere pulite perfettamente non si lavano sotto l’acqua corrente, si lasciano in una bacinella e poi si sciacquano. E infatti adesso non sprecheremo più soldi per la bolletta inutilmente con questo metodo geniale che ci farà risparmiare. Il consiglio è quello di fare attenzione a tutto ciò che si fa e il risparmio è assicurato.