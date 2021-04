I topi sono tra gli animali più disgustosi e sporchi, che non vorremo vedere mai nei dintorni di casa nostra. Tuttavia, può accadere che, per una qualsiasi ragione, ce li troviamo in casa o nel giardino.

Il problema si acuisce soprattutto in estate considerato il caldo e quindi le maggiori esalazioni che li attirano. In quest’articolo tratteremo proprio di 13 infallibili strategie per tenere lontani i topi da casa.

Partiremo dai consigli più agevoli da eseguire fino ad arrivare a quelli estremi ai quali ricorreremo se dai primi non abbiamo ottenuto i risultati sperati.

Una prima serie di rimedi per tenere lontani i topi da casa

Innanzitutto occorre pulire tutte le superfici e i ripiani della cucina, con detersivi disinfettanti. Quindi, cercare di eliminare gli odori di cibo.

Riporre tutti gli alimenti in contenitori ben chiusi, se possibile rigidi. Infatti, i topi sono soliti aprire le confezioni di cibo, rosicchiando carta, cartone e, a volte, anche la plastica.

Mettere la spazzatura in contenitori di metallo chiusi. Il tutto, sempre per eliminare, per quanto possibile, gli odori ed evitare che accorrano.

Chiudere eventuali buchi posti nei muri o nelle finestre, che agevolino l’accesso all’appartamento. Bisogna, in particolare, sigillare tubi e condotti di ventilazione, nonché i cassoni degli avvolgibili delle finestre, collocandovi una lana d’acciaio. Ciò in quanto dobbiamo sapere che tutte le fessure di dimensioni superiori a un temperamatite rappresentano potenziali punti di accesso.

Se non si possiede già un gatto, prenderne uno. Essi sono per antonomasia i cacciatori dei nostri nemici e potrebbero aiutarci nel compito di disfarcene. In alternativa, collochiamo in casa una lettiera sporca di gatto, in quanto l’odore di ammoniaca della sua urina funge da repellente per i topi.

Altre strategie

Sempre nell’illustrazione delle 13 infallibili strategie per tenere lontani i topi da casa, passiamo ad indicare le successive.

Utilizziamo l’olio essenziale di menta peperita che pure è un forte repellente per gli sgraditi topi. Per allontanarli, basta ungere dei batuffoli di ovatta di quest’olio e disseminarli in punti strategici della casa o del suo uscio.

Ricorrere a delle trappole per topi, che sono efficaci ed economiche. Se non si preferiscono le prime perchè semmai non si vogliono rimuovere i corpi, si può provare ad utilizzare repellenti a ultrasuoni che dovrebbero allontanarli.

Utilizziamo stazioni di sicurezza, apponibili anche all’esterno. Si tratta di dispositivi, nello specifico di contenitori professionali che attirano i topi al loro interno. Sono sicuri in quanto accessibili solo ai topi e dotati di esche che non vengono disperse nell’ambiente.

Altrettanto efficaci possono essere le trappole adesive. Esse, però, pur catturando i ratti efficacemente vengono poco usate potendo intrappolare anche altri animali, quindi sono reputate poco etiche.

Attenzione all’uso di esche avvelenate. Anche queste possono essere accidentalmente ingerite da altri, quindi vanno posizionate con estrema prudenza.

Infine, se nessuno dei rimedi illustrati risulterà efficace, vuol dire che il problema è estremamente serio e non potremo debellare i topi in modo economico. Dovremo, pertanto, ricorrere all’aiuto di un professionista che si occuperà della derattizzazione.