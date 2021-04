Nella maggior parte delle situazioni che ci troviamo ad affrontare, per raggiungere al meglio gli obbiettivi è necessario impiegare tutte le energie e tutta la forza a nostra disposizione. Solamente in quel caso infatti riusciremo ad ottenere dei risultati veramente soddisfacenti. In altre invece, come quella che vedremo tra pochissimo, ciò che può premiarci non è tanto l’ingegno o la perseveranza. Quanto, invece, la grandissima forza della semplicità. Ed infatti non è un caso se tra poco sveleremo il trucco tanto semplice quanto efficace per rimediare al sugo troppo salato e riequilibrare i sapori.

Una distrazione frequente

Come sicuramente avremo capito ci andremo ad occupare della cucina e, in particolare, della preparazione del sugo. Non si tratta di un’operazione complicata, anzi è molto facile da portare a termine. Ciononostante è estremamente importante essere concentrati nel momento in cui lo si cucina, perché l’inconveniente può trovarsi veramente dietro l’angolo. A causa, soprattutto, della distrazione più frequente di tutte. Ovvero quella che ci vede aggiungere per sbaglio un’eccessiva quantità di sale, per poi accorgercene troppo tardi. Bene, proprio per questo, ecco il trucco tanto semplice quanto efficace per rimediare al sugo troppo salato e riequilibrare i sapori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Nessun ingrediente aggiuntivo

Per risolvere questo problema a dire il vero esistono diverse tecniche a cui possiamo affidarci. Solitamente queste si basano sull’aggiunta di un ingrediente, come ad esempio uno spicchio di mela. A tal proposito di questo metodo ce ne siamo occupati qualche tempo fa, lasciamo dunque qui l’articolo per chi volesse saperne di più. Oggi però vogliamo rivelare un rimedio che, sebbene ci faccia comunque raggiungere il risultato sperato, non ci richiede nessun ingrediente aggiuntivo. Infatti per smorzare il gusto salato del sugo è possibile affidarsi esclusivamente al potere dell’acqua.

Non dovremo far altro che rimuovere una quantità di sugo e aggiungere, al posto di quest’ultima, dell’acqua fredda. Ovviamente nella stessa quantità del sugo che siamo andati a levare. L’acqua infatti, soprattutto se a bassa temperatura, è in grado di bilanciare nuovamente i sapori, eliminando in questo caso la carica eccessiva di salinità. Grazie a questa semplice operazione potremo continuare tranquillamente la nostra preparazione del sugo, senza dover mandare all’aria la ricetta a causa di un banalissimo errore.