Chi si è già sposato o vorrebbe farlo sa bene come sia sempre più costoso organizzare un matrimonio. Tra il prezzo del banchetto e quello delle bomboniere, più abiti, scarpe e inviti, si può arrivare a spendere cifre da capogiro. Anche se cerchiamo di mantenere i costi bassi, l’abito acquistato in negozio è sempre una voce di spesa tra le più alte. Un abito può costare più di duemila euro, ma anche i modelli più economici sono esosi.

Si tratta di capi elaborati e riccamente decorati, ma spesso la qualità e il lavoro non giustificano il prezzo esorbitante. Per questo oggi vogliamo svelare una pratica sempre più diffusa che ci permette di risparmiare molti soldi. Così non spenderemo più mille o duemila euro per l’abito che indosseremo e avremo un capo che calza a pennello.

L’importanza delle materie prime di qualità

Dobbiamo sapere che tutti i servizi che sono pensati per spose e matrimoni hanno un prezzo molto più alto del dovuto. Estetiste, negozi e ristoranti alzano il prezzo se sanno che si tratta delle nozze. Noi possiamo aggirare facilmente questa scocciatura organizzando un evento sobrio senza sfarzo. Quando si tratta di scegliere l’abito, tutte noi desideriamo permetterci un capo di qualità che ci faccia sentire belle e radiose. Per questo ancor prima di decidere quale modello indossare è fondamentale avere materie prime di qualità per stare comode e a nostro agio.

Se vogliamo tutte queste cose possiamo mettere da parte l’acquisto in negozio e optare per un abito sartoriale. Sempre più spose decidono di rivolgersi ad una sarta professionale per commissionare un vestito su misura che rispecchi esattamente il nostro gusto.

Non spenderemo più mille o duemila euro per l’abito da sposa se conosciamo questo trucco per spendere molto meno che sempre più donne adottano

Se scegliamo di contattare una sarta avremo moltissimi vantaggi, non ultimo quello economico. Potremo scegliere noi la stoffa direttamente dal fornitore, evitando così costi aggiuntivi. Chiffon, seta o raso, avremo l’imbarazzo della scelta tra tutte le tipologie di tessuto.

Poi potremo direttamente confrontarci con la sarta su quale modello scegliere, trovando un compromesso tra i nostri desideri e la vestibilità.

Rivolgersi alla sarta è molto conveniente dal punto di vista del prezzo perché, a differenza dell’abito già fatto, non c’è un prezzo fisso. Molto spesso le sarte hanno una tariffa in base alle ore di lavoro. Ciò rende tutto più economico ed equo, anche per l’acquirente.

