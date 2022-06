Trovare le vacanze ideali a pochi passi da dove si vive sarebbe davvero un colpo di fortuna. In estate molti decidono di partire per il mare e stare via almeno una settimana. Ma qualcuno preferisce ancora concedersi un weekend in qualche piccolo e intrigante borgo, in pieno relax.

La scelta in questi termini è talmente vasta che si ha solo l’imbarazzo della scelta. Spesso, però, la vicinanza a casa risulta determinante. Una regione come il Lazio offre luoghi romantici e fiabeschi, immersi nella Ciociaria. Qui si può vivere un’esperienza surreale tra buon cibo e panorami unici.

Chi desidera stare un po’ più vicino casa, però, potrebbe trovare comunque quello che cerca. Un borgo, in particolare, sorge a poca distanza da Roma e regalerà un fine settimana magico al turista di passaggio.

In gita al Lago di Bracciano

A circa 30 km dalla Capitale si trova un comune di grande bellezza, che fa al caso nostro per una toccata e fuga indimenticabile. Anguillara Sabazia, questo è il suo nome, è una perla laziale sulle sponde del Lago di Bracciano. Ecco il borgo medievale a un’ora da Roma che guarda tutti dall’alto, arroccato su un promontorio dei rilievi Sabatini.

Anguillara è la meta perfetta se si desidera passare qualche giorno lontano dalla massa di turisti. La tranquillità che sprigiona permette di immergersi totalmente nell’ambiente circostante. In più, potremo goderci incantevoli scorci paesaggistici e cercare ristoro dall’afa tra le ospitali acque lacustri.

Ecco il borgo medievale a un’ora da Roma che molti visitano per passeggiare e fare il bagno nel lago

Un centro come Anguillara Sabazia sa impressionare già dai primi minuti. Non appena vi metteremo piede potremo rimanere di stucco di fronte allo splendore degli edifici in stile romanico che si ergono intorno.

La porta del Cinquecento e il torrione medievale sono testimonianze del segno che gli antichi hanno lasciato qui secoli fa. Proprio quest’ultimo ospita il Museo della civiltà contadina e della cultura popolare, che racconta attraverso reperti e manufatti le origini del borgo.

Un’ulteriore spinta a visitare Anguillara Sabazia la dà il contesto naturale nel quale si inserisce. Il centro si situa all’interno del fantastico Parco naturale regionale di Bracciano-Martignano. Dal porto si può salpare con gite in barca organizzate in visita ai punti d’interesse della zona.

Consigliamo di fare un salto ai vicini paesi di Bracciano e Trevignano Romano o di esplorare uno dei favolosi siti archeologici sparsi nei dintorni.

