In questa stagione calda e spesso umida molti di noi non sanno mai come vestirsi. Se abbiamo caldo e optiamo per indumenti leggeri, spesso rischiamo di essere sciatti e informali. Se viceversa vogliamo essere eleganti, rischiamo di sudare molto e di non riuscire a vivere bene le situazioni in cui ci troviamo. Per questo motivo in questo periodo dell’anno dovremmo preferire tessuti naturali e tagli ampi ed ariosi, che lascino passare l’aria. Oggi vogliamo parlare di un abito molto speciale che ha tutte queste caratteristiche. Vedremo perché sono ideali in ogni occasione questi abiti in cotone che hanno conquistato vip ed attori famosi.

L’importanza dei tessuti naturali

In estate con il caldo e l’umidità tendiamo tutti a sudare e ad avere bisogno di aria e di fresco. Va da sé che tessuti acrilici e indumenti stretti e rigidi non siano l’ideale per rimanere freschi ed asciutti. Per questo dovremmo sempre preferire cotone e lino, ma anche seta e filati come il rayon e la viscosa. In questo modo il sudore traspirerà e non creerà antiestetiche pezze e aloni.

Il modello di abito femminile di cui parliamo oggi unisce tutte queste caratteristiche, più una che lo rende speciale. Si tratta di un abito estivo perfetto per la spiaggia ed il tempo libero, ma che è anche perfetto per le situazioni più eleganti. Stiamo parlando degli abiti Positano, che prendono il nome dalla città della Costiera amalfitana in cui sono nati.

Sono ideali in ogni occasione questi abiti in cotone perfetti su ogni taglia che impazzano da Portofino a Positano

Questi capi coloratissimi sono sulla cresta dell’onda dagli anni ’60, ma ultimamente hanno guadagnato nuova fama. I negozi con questi capi sono infatti sempre più diffusi in città di pregio come Portofino e Forte dei Marmi, ma anche Saint Tropez e Santorini.

I vestiti Positano sono molto larghi e ampi, hanno spesso delle pieghe e dei plissé e uniscono inserti di perline e ricami estrosi. Nati per il tempo libero, sono perfetti davvero per qualunque occasione. Possiamo indossarli con calzature sobrie che non mostrano il piede per andare al lavoro, oppure renderli eleganti per un matrimonio o un battesimo d’estate. Non dovremo fare altro che indossare un sandalo gioiello e il nostro abito sarà perfetto anche al matrimonio più altolocato.

Approfondimento

Non patiremo più il caldo e l’umido che fa grondare di sudore grazie a questo freschissimo abito perfetto per l’uomo e di classe